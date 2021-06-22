Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении Google

Европейская комиссия заявила о начале антимонопольного расследования в отношении IT-гиганта, компании Google. Об этом говорится в соответствующем заявлении, опубликованном на сайте комиссии.

Расследование должно выяснить, нарушила ли компания Google правила конкуренции Евросоюза, отдав предпочтение своим собственным сервисам медийной рекламы в так называемой цепочке поставок "рекламных технологий" в ущерб конкурирующим поставщикам услуг рекламных технологий, рекламодателям и онлайн-издателям.

Сообщается, что в ходе официального расследования будет изучено, влияет ли Google на конкуренцию, ограничивая доступ третьих лиц к пользовательским данным в рекламных целях на веб-сайтах и в приложениях, сохраняя при этом такие данные для собственного использования.

"Рекламные услуги в интернете лежат в основе того, как Google и издатели монетизируют свои онлайн-услуги. Google собирает данные для использования в целевой рекламе, продает рекламные места, а также выступает в качестве посредника в онлайн-рекламе. Таким образом, Google присутствует практически на всех уровнях цепочки поставок медийной интернет-рекламы", - заявила вице-председатель Еврокомиссии Маргрет Вестагер.

Она также отметила, что в ЕС обеспокоены тем фактом, что Google усложнил конкурирующим сервисам интернет-рекламы возможность свободно конкурировать в так называемом "стеке рекламных технологий". Маргрет Вестагер подчеркнула, что отдельно будет изучаться политика Google в отношении отслеживания пользователей, чтобы убедиться в том, что она соответствует принципам добросовестной конкуренции.

Отмечается, что Еврокомисся уведомила Googlе и антимонопольные органы стран-членов ЕС о начале расследования. Точных сроков завершения расследования не сообщается.