Большинство студентов хотят начать карьеру в России. Об этом заявили 72% молодых людей. В целом большая часть студентов довольны будущей специальностью и планируют устраиваться на работу по профессии - ведь все нужные для этого навыки и знания у них есть. Об этом говорят результаты опроса, который провели эксперты президентской платформы "Россия - страна возможностей" и группы компаний "ЭФКО".

Курьерами студенты работают не только в каникулы: гибкий график позволяет совмещать учебу и разъезды по городу. Фото: Сергей Михеев

Оказалось, что в условиях пандемии студенты стали больше ориентироваться на уровень зарплаты, возможности роста и развития, надежность и стабильность работы.

Как хотят работать сегодняшние студенты? Большинство - за удаленку или смешанный график. Лишь треть предпочли работу в офисе. Еще один важный штрих - все больше студентов хотели бы стать предпринимателями. Что еще в топе? В тройку лидеров среди мест работы вошли предприятия госсектора (22%) и образовательные или научно-исследовательские организации (16%). На фриланс хотели бы уйти 12% опрошенных.

Но это после диплома. А что сейчас? Не секрет, что многие ребята начинают работать уже в процессе учебы, курса со второго-третьего, - в профильных компаниях и на производстве. С ними все понятно. Но подработать летом никто не прочь. По данным сервиса "VK Работа", студенты чаще всего ищут и откликаются на вакансии "тайного покупателя", сборщика, оператора кол-центра, курьера.

Например, в Московской и Ленинградской областях у летней молодежи в цене вакансии менеджера, администратора, официанта, кассира. Но вообще предложений куда больше. Так, компании предлагают соискателям без опыта должности уборщика производственных помещений, водителя грузового автомобиля, подсобного рабочего, продавца-консультанта, разнорабочего и младшей медицинской сестры. В топе и непопулярная у студентов позиция "грузчик".

Но рекорды по спросу бьет все-таки работа курьером. Например, среди московских курьеров около трети - студенты, а в регионах эта цифра еще больше. Интересно, что курьерами студенты работают не только в каникулы: гибкий график позволяет совмещать учебу и разъезды по городу. Цена вопроса?

Самую высокую зарплату предлагают водителям (56 040 рублей), менеджерам (46 980 рублей), курьерам (46 780 рублей), фасовщикам (46 170 рублей). И, кстати, совсем неплохо может получить за лето грузчик - почти 41 тысячу рублей.