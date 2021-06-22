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Рубрика: Власть

Итоги седьмого созыва Госдумы

Текст: Андрей Исаев (первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе)
Российская газета - Федеральный выпуск № 137(8488)
На прошлой неделе завершилась последняя сессия седьмого созыва Государственной Думы.

Пять лет назад партия "Единая Россия" шла на выборы в парламент с программой, прошедшей широкое общественное обсуждение. И в течение седьмого созыва мы реализовали все ее основные положения.

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Прежде всего наша законотворческая деятельность была направлена на решение социальных проблем.

Отмечу, что важные социальные нормы были закреплены нами в Конституции при внесении поправок, предложенных президентом.

Также по инициативе Владимира Путина были приняты беспрецедентные меры по поддержке семей с детьми: увеличены существующие пособия и введены новые, расширены категории их получателей. Материнский капитал за пять лет увеличился до 640 тысяч рублей и стал назначаться уже после рождения первого ребенка. Кроме того, мы приняли закон об обеспечении бесплатным горячим питанием всех школьников младших классов и закон, направленный на повышение безопасности и качества детского отдыха. Всего за эти пять лет вступили в силу 109 законов, касающихся поддержки материнства и детства.

Добавлю также, что в минувшем созыве нами был принят комплекс мер по борьбе с бедностью. Например, мы направили средства федерального бюджета на программу социального контракта, благодаря которой тысячи людей смогли не только выйти из трудной жизненной ситуации, но и получить дополнительное образование, найти хорошо оплачиваемую работу, открыть свое дело. Помимо этого, с 2018 года мы установили минимальный размер оплаты труда на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения и закрепили норму о том, что МРОТ не может быть ниже этого уровня.

Среди других социально значимых инициатив, подготовленных "Единой Россией" и рассмотренных нами в эту сессию, особое значение имеют закон об инициативном народном бюджетировании, который позволил гражданам напрямую участвовать в принятии решений о расходовании средств местных бюджетов, закон о развитии волонтерства, закон о паллиативной медицинской помощи, комплекс законов по защите животных.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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Конечно же, существенные коррективы в нашу работу внесла пандемия коронавируса. Мы оперативно выделили регионам дополнительные средства на лекарственное обеспечение и на строительство стационаров, ввели кредитные каникулы и целый ряд новых выплат нуждающимся в поддержке гражданам, снизили налоги для малого и среднего бизнеса, оказали помощь предприятиям наиболее пострадавших отраслей.

Одновременно были внесены изменения в Трудовой кодекс, регулирующие дистанционную работу, приняты поправки в закон о занятости населения. Напомню, что серьезные изменения произошли и в сфере здравоохранения: люди смогли получать онлайн-консультации медицинских специалистов, электронные больничные, заказывать на дом лекарства через интернет. Также нами был принят закон, благодаря которому для оформления пенсии по инвалидности и назначения некоторых других социальных выплат гражданам не надо будет собирать справки и писать заявления. Данные выплаты будут устанавливаться автоматически. Все это - важные шаги, которые позволяют использовать цифровые технологии в интересах людей.

Уверен, что Госдума продолжит работу по дальнейшему расширению применения этих технологий. Кроме того, в центре внимания депутатов нового созыва будут такие задачи, как выравнивание бюджетных возможностей регионов, увеличение финансирования комплексного развития сельских территорий и благоустройства городов, повышение уровня жизни граждан нашей страны.

Власть Работа власти Законодательная власть Госдума Партии "Единая Россия" Колонка Андрея Исаева

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