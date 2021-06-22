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Текст:   Марина Трубилина 
15:08 22.06.2021

Из-за подорожания стройматериалов затягивается строительство загородного жилья

Подорожание строительных материалов может привести к появлению долгостроев в сфере индивидуального жилищного строительства, отмечают участники рынка.
Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости

В частном секторе всегда было много долгостроев, так как владельцы участков изначально неверно рассчитывают свои финансовые возможности, говорит член правления Ассоциации деревянного домостроения, директор "ДДМ-Строй" Вера Вавилова. Очевидно, что ситуация усугубится, так как сейчас постоянно растут цены, есть дефицит стройматериалов. При этом подорожание стройматериалов не повлияло на продажи участков, поскольку их покупатели не ориентируются в возможных строительных затратах, отмечает замдиректора Департамента загородной недвижимости "Инком-Недвижимость" Олег Новосад. Девелоперы же, приступившие к строительству поселков, будут притормаживать работы над проектами - застройщики не понимают, как скажется на спросе увеличение себестоимости строительства. "По нашим прогнозам, дома в таких проектах подорожают минимум на 20%", - говорит Новосад.
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С начала года цены на те или иные материалы растут на 25-30% в месяц, говорит директор направления "Инжиниринг" ГК SRG Алексей Ефанов. За последний месяц на 25% подорожал конструкционный металл, начинает дорожать утеплитель (на 10-15%) и трубы (на 50%), тогда как арматура и бетон за последний месяц прибавили в цене не больше 5-8%. По индивидуальным застройщикам наиболее чувствительно ударило подорожание древесины, которая за год прибавила 100% к цене и продолжает дорожать. Цены на ориентированно-стружечную плиту, которая очень широко используется в каркасных домах, при монтаже мягкой кровли и в отделке, за короткое время выросли с 1000 до 2200 рублей за лист. В июне также подорожали бетон и пластик, так что выросла себестоимость домов из блоков, цена на септики. К концу мая, по данным Росстата, стала дороже, чем в декабре, на 34% металлочерепица, на 13% еврошифер, на 7% рубероид. В целом строительство любого загородного дома "под ключ" с начала года повысилась примерно на 40%, говорит Вавилова. "Это, без сомнения, приведет к приостановке строительства у частных застройщиков либо к попыткам продать недостроенное жилье, тоже подросшее в цене. Компании, скорее всего, продолжат строительство, стремясь использовать возможности строительного сезона, однако большинство из них будет, к сожалению, искать пути экономии на строительных материалах, в том числе на их качестве", - считает Ефанов.

В компании "Дом Лазовского" рассказали, что если объект практически готов, то застройщик компенсирует рост цен за счет прибыли. Если же строительство только начинается, клиентов просят войти в положение и пересмотреть смету. "На это соглашаются не все, бывают случаи, что клиент просит приостановить строительный процесс до изменения цен на ресурсы", - говорит владелец компании Максим Лазовский.

Однако снижения цен пока не предвидится, считают эксперты. В ближайшей перспективе рост цен продолжится, по крайней мере, на 5-10% до конца лета, говорит гендиректор Wagner Russia Юрий Гришин. "Строительные компании несколько раз в месяц получают письма от поставщиков о грядущем повышении и невозможности фиксации цены без 100% предоплаты", - отмечает президент НОСТРОЙ Антон Глушков. Прогнозы о снижении стоимости металлопроката и обвале рынка во втором квартале, которые звучали в начале года, не сбылись, отмечает он. Минстрой занимает активную позицию в этом направлении, к работе подключились региональные саморегулируемые организации, планируется внесение изменений в закон о госзакупках и постановление правительства о работе предприятий строительной отрасли, добавил эксперт.

"Цены на внутреннем рынке стремятся к экспортным. Думаю, что все продолжит расти до ноября. Потом стихнет европейский спрос и рост цен приостановится, но вряд ли они опустятся", - говорит Вавилова. Взлет цен на мировом рынке объясняется, в свою очередь, и приостановкой производств из-за локдауна, и бумом на строительство домов после пандемии, и инфляцией из-за вливаний денег в экономику, выплат существенных пособий в ряде стран. "Мы часто слышим доводы производителей о выравнивании рынка с мировым, о росте тарифов на ресурсы, тарифов на железнодорожные перевозки. Но очень часто нам встречаются факты, когда себестоимость остается практически неизменной, но конечная стоимость растет, например, на пиломатериалы", - говорит Глушков.

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