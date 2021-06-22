Издержки секретности: почему Покрышкин сбил советский Су-2 в первом бою

В годы Великой Отечественной войны трижды Герой Советского Союза летчик Александр Покрышкин провел 156 воздушных боев и официально сбил 59 вражеских самолетов. Однако первым на его счету 22 июня 1941 года оказался легкий советский бомбардировщик Су-2.

Будучи уже маршалом авиации Александр Покрышкин очень переживал из-за трагического инцидена и подробно разобрал свою ошибку в автобиографической книге "Небо войны":

"Самолеты выкрашены в черно-зеленые и желтые пятна. Конструкция совершенно незнакомая. Чуть довернул к бомбардировщикам и низкое вечернее солнце ослепило меня. Оно не дало мне рассмотреть более внимательно за эти короткие секунды сближения тип машин. Решаю, что противник сейчас будет бомбить аэродром. Бросаю свой самолет в крутой разворот. Захожу в хвост левому крайнему и метров с пятидесяти открываю огонь. Но успел дать лишь короткую очередь, как мой самолет от струи атакованного самопроизвольно делает бочку. Бомбардировщик, разворачиваясь влево, пошел вниз. "Этому достаточно", - подумал я. Развернул свой самолет на правый фланг группы. Делаю горку для атаки сверху... И тут оцепенел: на крыльях звезды...

Что я наделал! Атаковал своего. Лечу рядом с группой и не соображу, что делать дальше. Увидев, как устремились на группу позже меня взлетевшие "миги", бросаю самолет наперерез. Покачиваю крыльями, подставляю себя под их прицелы, не даю никому стрелять".

Подбитый Су-2 произвел вынужденную посадку. Пилот - капитан Михаил Гузенко остался жив, а вот штурман Семенов, как вспоминал маршал авиации Иван Пстыго, получил тяжелые ранения и умер.

Поскольку шли напряженные бои, то командование 55 истребительного авиационного полка не стало передавать дело в военный трибунал, и Александр Покрышкин продолжил сражаться. Однако при разборе трагического происшествия выяснилось, что причиной ЧП стала повышенная секретность. Советские истребители не знали силуэтов новых бомбардировщиков, которые только недавно начали поступать в войска. При этом многие самолеты имели похожую внешность: Пе-2 можно было спутать с Ме-110, штурмовик Ил-2 и бомбардировщик Су-2 походили на немецкий Ju-87.

Кроме того, новая техника только начала поступать в строевые части. В составе ВВС Одесского военного округа, где служил Покрышкин, к началу войны было всего лишь 24 бомбардировщика Су-2.

Работы над пикирующим одномоторным бомбардировщиком Су-2 начались в 1936 году. От других советских самолетов отличался хорошим обзором из кабины, что позволило успешно использовать его в качестве артиллерийского корректировщика во второй половине Великой Отечественной войны. Экипаж самолета два человека. Максимальная скорость - 486 км/ч, дальность полета - 910 км, практический потолок - 8400 м, стрелковое вооружение - 5 пулеметов ШКАС, бомбовая нагрузка - 600 кг. Всего было выпущено 893 самолета Су-2.