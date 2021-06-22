Наташе Бороденко 20 лет. Ключи от своей первой в жизни квартиры она получила в конце прошлого лета. Новостройка расположилась неподалеку от дубовой рощи в поселке Стройкерамика под Самарой. Как и положено сироте, девушке дали 33 квадратных метра со всеми удобствами. Но главное, в соседнем доме будет жить ее младший брат, 19-летний Виктор. Сейчас они учатся в самарском политехническом колледже.
Розы из шоколада и пряности для сада
А в конце 2020 года Максим стал победителем конкурса "Легкий старт", который проводят в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". 300 тысяч рублей помогли ремесленному бизнесу вырасти, расширить линейку продукции, увеличить штат до четырех человек.
"Мы делаем розы, а наши конкуренты в других регионах производили ромашки, тюльпаны, пионы и другие цветы,- говорит Максим. - На средства гранта мы закупили силиконовые формы для цветов, оборудование для работы с большими объемами шоколада".
В месяц на создание цветов уходит 10-15 килограммов шоколада, а в пиковый сезон, перед 8 Марта, - около 80 килограммов. Шоколад закупают у российского поставщика, который завозит его из Бельгии. Основные продажи съедобных букетов идут через соцсети. Запустили новый товар - шоколадные пельмени с цельными орехами, которые можно дарить мужчинам. Заказы приходят даже из США и стран Европы.
Самарское малое предприятие "Цветолюбово" занимается живыми цветами. Ему принадлежит питомник "Мир растений" в селе Подстепки под Тольятти. В прошлом году в разгар пандемии предприятие получило два льготных кредита. И благодаря нацпроекту смогло без потерь пережить локдаун, а также основательно подготовиться к новому сезону.
Питомник расположился на пяти гектарах, здесь выращивают саженцы и цветы для открытого грунта. Это один из самых крупных питомников в стране, специализирующийся на многолетниках. Работа в основном сезонная. И когда из-за пандемии спрос резко просел, предприниматели оказались в непростой ситуации. Растения без ухода оставлять нельзя, люди продолжали работать. А доходы существенно упали.
"Мы воспользовались госкредитом на зарплату, благодаря чему удалось сохранить всех сотрудников. Выполнили все условия, и кредит нам уже списали. Это была очень существенная помощь", - рассказала "РГ" директор питомника Антонина Орлова.
Еще на предприятии взяли небольшой кредит в Гарантийном фонде Самарской области под 4 процента годовых. Деньги пустили на закупку торфа, семян, горшков. Этой весной взяли к постоянным сорока сотрудникам еще около тридцати сезонных, в том числе на посадку и прополку.
"Сейчас в моде пряные растения, медоносы и злаки, их покупают для посадки в малоуходных садах - как для городского озеленения, так и для частных садов. Поэтому и у нас работы много, выдумывать ее не приходится, спрос есть, как и планы по расширению", - пояснила Антонина Орлова.
С асфальтом что-то не так
Система учета мнений россиян и подготовки народных контролеров действует в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".
В Красноярске институт общественного контроля над состоянием автодорог развивается четыре года. Региональное отделение Общероссийского народного фронта провело для 38 дорожных инспекторов очередной обучающий семинар. "Они должны разбираться в технологии укладки асфальтобетона, знать, из каких элементов и в каких пропорциях он формируется, а также владеть методами экспресс-оценки", - пояснил "РГ" координатор проекта "Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог" Вадим Серватинский.
Обнаружить брак с активистами, подкованными знаниями о дорожном строительстве и самых частых ошибках дорожников, станет гораздо проще. Отучившись, они знают особенности не только подбора материалов, но технологии объемно-функционального проектирования асфальтобетонных смесей. Ее в Курской области начали применять совсем недавно в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Теперь выпускники "дорожного курса" будут принимать участие в рейдах по транспортной сети и контролировать процесс строительства и реконструкции курских трасс.
Решать дорожные проблемы в Ярославской области помогает созданная в соцсетях группа "Дороги Ярославля". В ней объединились неравнодушные жители региона, которые готовы не только возмущаться, но и менять ситуацию к лучшему. И сегодня группа держит в тонусе и чиновников, и подрядчиков. По словам координатора проекта "Дороги Ярославля" Темура Абдуллаева, с запуском нацпроекта реакция власти на поступающие сигналы бывает очень быстрой.
Если общественники указывают на нарушение, работы приостанавливают. И подрядчик либо доказывает, что он все делал правильно, либо устраняет недостатки. А чтобы взгляд дорожных активистов был более профессиональным, для них организуют "курсы повышения квалификации".
Дороги подтянут за лето
По словам главы Краснодара Евгения Первышова, она займет 480 квадратов: "Обустроим остановочные павильоны, подъездные и парковочные карманы для 18 автобусов".
А Новороссийск уже сдал четыре участка Мысхакского шоссе. Их привели в нормативное состояние. И больше всех рада заведующая детским садом "Вишенка" Ольга Журавко: "Новые подходы к садику, зебры, ровная дорога имеют не только эстетическое значение. Так детишкам безопаснее!"
В самом Краснодаре в этом году в рамках национального проекта "Безопасные качественные автомобильные дороги" планируют обновить 62 участка, которые ведут к садикам и школам.
Кипит работа на дорогах и в Кабардино-Балкарии. Как сообщили "РГ" в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики, к началу нового учебного года приведут в порядок улицы, ведущие к девяти образовательным учреждениям, а в границах 15 населенных пунктов появится асфальтовое покрытие.
Капитально отремонтируют дороги в селениях Яникой, Нартан, Кенделен, Псыкод, Залукодес, Дженал и Куба. Здесь помимо дорожного покрытия обновляют инфраструктуру безопасности: пешеходные переходы, перильные ограждения, знаки, разметку, светофоры. Будут установлены искусственные неровности, заставляющие водителей снизить скорость.
А в Читинском районе Забайкальского края по нацпроекту приведут в нормативное состояние два отрезка региональных трасс, по которым проходят маршруты школьных автобусов. Отремонтируют участок дороги Смоленка - Карповка и отрезок от Смоленки до Забайкальского. На плохое состояние этих трасс местные жители жаловались не раз.
"На автодороге Смоленка - Карповка, - рассказывает сотрудник министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья Мария Жарова, - появятся три новые автобусные остановки, на старой - установят новый павильон. В планах оборудование трех новых пешеходных переходов автономным освещением на солнечных батареях".
На участке от Смоленки до Забайкальского дорожные работы начнутся чуть позднее, так как контракт с подрядной организацией пока находится в стадии заключения.
Спешат отремонтировать дорогу на улице Школьной и в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого АО. "Она у нас одна из самых востребованных. Здесь находятся школа N 3 и гимназия, детская школа искусств и ее художественное отделение, спорткомплекс "Снежный". Считаю, что выбор дорожного ремонта оправдан, путь детей должен быть безопасным", - подчеркивает директор пассажирского автотранспортного предприятия "Север", депутат городской думы Евгений Шестаков.
В 2021 году благодаря национальному проекту "Безопасные качественные дороги" в российских регионах отремонтируют более 780 участков трасс и магистралей, ведущих к образовательным и досуговым учреждениям. Их общая протяженность - более 1,5 тысячи километров.
Медом намазано
Российские компании экспортируют мед и продукты пчеловодства в десятки стран мира с помощью нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Наши корреспонденты побывали в гостях у крупнейших производителей меда.
На Алтае уже качают мед нового урожая. География поставок расширилась до полутора десятка стран. Больше всего покупают в Польше, Китае, Канаде и Казахстане. Кстати, в Польше мед идет как добавка в пиво.
Экспорт и не только алтайского меда, считают эксперты, может вырасти в несколько раз, если государство поможет открыть аккредитованные лаборатории в главных медоносных регионах: Алтайском крае, Башкирии и Приморье.
Одна из главных проблем - следы антибиотиков и прочей химии. Далеко не все пасечники соблюдают жесткие правила при лечении пчел антибиотиками. Другой момент - использование фермерами пестицидов на полях рядом с пасеками. "В Алтайском крае лаборатории нет, - говорит Вадим Горшенин, директор компании "Медовый край". - Мы отправляем его на анализ в Германию".
В другой фирме - "Алтайском пасечнике" - есть своя лаборатория, но ее заключения для экспорта не годятся. Она не аккредитована. Образцы проверяют в Минске, а это большая трата времени и денег.
"Аккредитованная лаборатория - дорогое удовольствие, в районе 200 миллионов рублей. Но без таких лабораторий полноценного развития медового экспорта не видать", - убежден директор "Алтайского пасечника" Евгений Мишин. Если страны-импортеры обнаруживают даже слабые следы антибиотиков или пестицидов, бракуется вся партия. Особенно жесткие требования у Китая.
Пчеловоды Башкирии, а их десятки тысяч, надеются в этом году на хороший взяток. Вопросы сбыта многие решают в кооперации с медопромышленниками, которые ориентируются и на внешний рынок.
Продвинуться на него помогает Центр поддержки экспорта. Компания "Медовз" благодаря онлайн-бизнес-миссиям, видеоконференциям "Час с Торгпредом" в 2020 году заключила экспортные контракты на 4,6 миллиона рублей. Мед поставляют в Южную Корею, Японию и Марокко, Евросоюз. Чтобы расширять экспорт - тоже нужна лаборатория. "Медовз" отправляет свой мед на экспертизу в Беларусь и Германию.
А компания "Тайга Органика" сделала ставку на продукцию на основе меда. Выпускает более 100 видов: крем, конфитюры, мармелад и чаи. 60 процентов поставляют в Китай, Южную Корею и Тайвань.
Мороженому добавили скорости
Гендиректор фабрики мороженого Алексей Руденских сообщил, что для реализации нацпроекта на предприятии выбрана одна из производственных линий. Мощность пилотного участка составляет 1380 тонн в год, однако текущая загрузка только 380 тонн.
На первом этапе Региональный центр компетенций Агентства инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области будет внедрять здесь бережливое производство, затем полученный опыт распространят на другие процессы. Планируется, что рост производительности труда за три года возрастет на 30 процентов. Сейчас фабрика выпускает 120 видов продукции. Ее поставляют в 30 регионов России и за рубеж - Беларусь, Казахстан и Китай.
Поддержку также получит компания по рыбопереработке.
Руководитель проектов еще одного предприятия-участника Артем Мочнев говорит, насколько важно было выстроить производственные процессы максимально просто. "На пилотном участке мы пересмотрели график работы операторов, разработали для них регламент. Как результат - производительность в смену увеличилась на 150 процентов. Время подготовки оборудования к работе сократили с двух до одного часа", - отметил Артем Мочнев.
Выручка выросла на 20 процентов, делится первыми результатами гендиректор Виктор Кудряшов: "За счет повышения производительности, изменений в системе мотивации зарплата сотрудников на пилотном участке увеличилась на 30 процентов".
К концу 2021 года в нацпроект войдут более 40 крупных и средних предприятий Новосибирской области. Министр труда и социального развития региона Ярослав Фролов отметил, что на реализацию нацпроекта в этом году для области предусмотрено 50,18 миллиона рублей, в том числе 35,48 миллиона - из федерального бюджета.
Теперь у меня в жизни есть фундамент
Предоставление жилья сиротам и переселение семей из аварийных домов происходит в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".
Наташе Бороденко 20 лет, она сирота. Она уже получила ключи от своей первой в жизни квартиры. Новостройка расположилась неподалеку от дубовой рощи в поселке Стройкерамика под Самарой. Как и положено, девушке дали 33 квадратных метра со всеми удобствами, уже в чистовом варианте.
А в соседнем доме будет жить ее младший брат, 19-летний Виктор. Сейчас они учатся в Самарском политехническом колледже. Обитали в общежитии. "Очередь на квартиры продвинулась очень быстро. Мы даже не успели окончить колледж", - говорят брат с сестрой.
"Теперь у меня в жизни есть фундамент - своя квартира, - радуется Наташа. - Честно говоря, ипотеку я бы не стала брать. Это тяжело. Очень рада, что квартирный вопрос мне помогло решить государство". В этом году в области для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотрено 908 миллионов рублей. На них купят 680 квартир.
В Сенгилеевском районе Ульяновской области тоже выдают ключи от нового жилья детям-сиротам и переселенцам из аварийного жилья. В 17 квартирах в доме по улице Красноармейской поселятся дети-сироты. 13 - уже сейчас. Остальные заедут в свои квартиры, когда им исполнится 18 лет.
Новоселы особо радуются, что квартиры уже с отделкой, есть газовая плита и котел, обустроена ванная комната. Можно сразу заезжать и жить. По словам и.о. министра строительства и архитектуры Ульяновской области Константина Алексича, до конца года необходимо переселить 800 человек.
Но, к сожалению, не везде программа идет так гладко. В поселке Новая Майна Ульяновской области в ситуацию пришлось даже вмешаться правоохранительным органам.
Валерия Афонина росла без родителей, ее воспитала бабушка. Девушка окончила Димитровградский технический колледж. Восемнадцать ей исполнилось в 2012 году. Положенного по закону жилья пришлось ждать пять лет. Трехкорпусный дом в рабочем поселке Новая Майна приняли осенью 2017 года. "Я заселилась в феврале 2018 года. Было очень холодно, 10-15 градусов, - вспоминает Лера. - Спасали электрообогреватели. А во вторую зиму на полу в ванной полопался кафель. Оказалось, что он был положен прямо на голую землю", - рассказала Валерия корреспонденту "Российской газеты".
Ребята рассказывают, что от стен вместе с кусками гипсокартона отваливались радиаторы отопления и кухонные шкафы. На размещенные в соцсетях фото отреагировали в прокуратуре и Следственном комитете.
В декабре 2020 года было возбуждено уголовное дело. Кроме того, в Следственном комитете говорят и о других непригодных для жилья "карточных домах", в частности в поселке Цильна. Беда не только с качеством, но и с количеством. "Установлено, что в прошлом году необходимо было обеспечить жильем 219 сирот, а реально его получили только 132", - сообщил "РГ" старший помощник руководителя областного Следственного управления Следственного комитета России Евгений Словцов. И рассказал, что на реализацию программы предусматривалось более 207 миллионов рублей. Из-за срыва госконтрактов на приобретение квартир неосвоенными оказались 40,8 миллиона.
А корпуса в Новой Майне уже начали расселять. Обещают всем дать квартиры в этом году. "Но на данный момент закуплено только пять, а ребят - 20", - волнуется глава АНО защиты интересов сирот "Академия сирот" Анастасия Смывалова. Разумеется, вопросы, почему так получилось, следует задать не только нечистым на руку застройщикам. Ведь непригодные для проживания дома принимали конкретные чиновники.