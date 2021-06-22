Фото: Сергей Михеев/РГ

Наташе Бороденко 20 лет. Ключи от своей первой в жизни квартиры она получила в конце прошлого лета. Новостройка расположилась неподалеку от дубовой рощи в поселке Стройкерамика под Самарой. Как и положено сироте, девушке дали 33 квадратных метра со всеми удобствами. Но главное, в соседнем доме будет жить ее младший брат, 19-летний Виктор. Сейчас они учатся в самарском политехническом колледже.