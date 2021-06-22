Как тестировать память будущего первоклашки? И зачем нужны курсы перед поступлением в школу?

Без внимания и усидчивости первоклашке придется туго - всему остальному он легко научится в школе. Фото: Владимир Веленгурин / Комсомольская правда

- Многие родители думают, что выпускник-детсадовец должен уметь бегло читать книжки, считать хотя бы до 20 и писать печатными буквами без ошибок. Так вот, они ошибаются! - говорит педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Москвы Екатерина Ятченко. - Важно, чтобы будущий первоклассник был любознательным, хотел учиться, соблюдал школьные правила и мог контролировать себя.

По словам специалиста, готовность к школе можно разложить на несколько "ключей".

Первый - социальный. Ребенок знает и готов соблюдать общепринятые нормы и правила, готов общаться с учителями и одноклассниками. Второй - интеллектуальный. Ребенок умеет сравнивать и обобщать, классифицировать, решать логические задачи. Скажем, сможет ответить на простой вопрос: "Автобус, поезд, трамвай - что это все вместе"? Правильный ответ - транспорт. И третий - физическая готовность. Ребенок должен выдержать школьную нагрузку, высидеть несколько уроков подряд, даже с переменами.

Вот краткий чек-лист для родителя. Присмотритесь, может ли ваш ребенок:

- выполнять задание в течение 10-15 минут, не отвлекаясь.

Умеет ли он:

- запоминать 10 слов или цифр;

- запоминать картинки, фигуры, символы;

- читать наизусть небольшие стихотворения;

- пересказывать тексты (сказки, басни);

- составлять небольшие рассказы по картинкам.

Хорошо, если ваш будущий первоклассник научился, например, такому: встать на одну ногу, другую согнуть, ступню прижать к колену, руки вытянуть вперед, закрыть глаза и простоять 8-10 секунд. А еще - метко бросать предметы обеими руками, ездить на самокате, велосипеде и др., рисовать по клеточкам и точкам, перерисовывать узор по клеточкам, выполнять простые графические диктанты...

- На просторах интернета можно найти множество различных тестов и методик для оценки готовности детей к школе. Но самый важный аспект - развитие мышления, внимания, усидчивости, памяти, восприятия, умения выполнять задания по инструкции, мелкой моторики. Именно на это нужно делать упор, а всему остальному ребенок легко научится в школе, - считает воспитатель школы N 830 г. Москвы Альбина Минигалиева.

Полезные лайфхаки для "беспокойных" родителей

- Можно не учить решать математические задачки, но объяснить сам механизм счета: что такое "количество", почему важно понимать, что больше, а что меньше, ориентироваться в пространстве

- Можно не учить читать, но вырастить в ребенке желание знакомства с книгой, читайте удивительные истории ему на ночь, вслух: взрослые - по абзацу, ребенок - по предложению.

- Можно не учить писать, но подготовить ребенка к этому: показать, как правильно сидеть за столом, держать ручку или карандаш, развивать мелкую моторику рук.