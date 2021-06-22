Как во Франции относятся к гендерно-нейтральному языку

Ряд мировых информагентств, а среди них Reuters, DPA, AFP, опубликовали совместное заявление, в котором говорится о намерении в перспективе чаще использовать гендерно-нейтральный язык. Объявленная цель - продвинуть и в этой сфере равенство полов в обществе, где якобы царит засилье сильной половины человечества.

Надо сказать, что во Франции эта тема давно уже вызывает ожесточенные дискуссии. В них вовлечены не только языковеды, философы, правозащитники разной окраски, но и госструктуры. Так одна из них - Высший совет по делам равенства между мужчинами и женщинами - еще в 2015 году издала документ, содержащий рекомендации о том, как следует избегать гендерных стереотипов в общественной сфере. Там среди прочего предлагается шире применять так называемое инклюзивное написание, разработанное ранее "продвинутым" лингвистом Тристаном Бартолини.

Что оно собой представляет? Для укрепления равенства полов в слове, традиционно используемом в мужском роде, следует так трансформировать окончание, чтобы оно стало гендерно нейтральным. И вашим, и нашим. Для этого предлагается использовать точки или тире. Как это выглядит на практике? Возьмем для примера слово во множественном числе - parisiens (парижане). Понятно, что во французской столице живут лица двух полов. Так вот "прогрессивным" написанием будет следующее: parisien-ne-s. Если попытаться эту махинацию скалькировать на русский, то будет "парижан-ки-е". То есть и "парижане", и "парижанки" в одном футляре.

Пока французским учителям строго запретили на уроках изучать новейшие лингвистические трюкачества

Для многих во Франции такое коверканье синтаксиса (грамматике также досталось) видится полным бредом. К счастью, среди них оказались разумные люди в правительстве рангом повыше, чем ангажированная публика из упомянутого Высшего совета.

Поэтому три года назад тогдашний премьер Эдуар Филипп запретил эту вымученную орфографию во всех официальных текстах, имеющих отношение к госструктурам.

А вот совсем недавно, в мае, по гендерной "инклюзивке", которая с подачи ее адептов из числа педагогов стала пускать корни во французских школах, нанес удар министр народного образования Жан-Мишель Бланкер. Во все школы был разослан циркуляр, где учителям строго запрещалось использовать лингвистическое трюкачество, ибо такая практика, говорится в документе, "сбивает школьников с толку", является серьезным препятствием "как для приобретения навыков письма, так и для чтения". Что касается равенства полов, то для продвижения этого в целом похвального почина, как считает министр, следует использовать иные методы, а не уродовать язык ребятишек.

Но вот на местном уровне, в ряде муниципалитетов, где в прошлом году к власти пришли "новаторы" из партии "Европа-Экология-Зеленые", гендерно-инклюзивное написание всячески пытаются внедрить. В частности, Кристиан Метери, мэр городка Аркёй, что под Парижем, считает, что одно из первых правил грамматики, по которому мужской род имеет преимущество над женским, "выражает крайнюю степень агрессии против женщин как таковых". Отсюда его решение издавать городской бюллетень, четко соблюдая "прогрессивные" методы написания. Правда, сложно сказать, как долго это продлится. Дело в том, что французский парламент намерен рассмотреть законопроект, который положит конец этому сомнительному экспериментаторству.