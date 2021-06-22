Каннский фестиваль наградит Марко Беллоккьо почетной Пальмовой ветвью

Как известно, на церемонии открытия 74-го Каннского кинофестиваля 6 июля почетной Пальмовой ветвью за выдающийся вклад в киноискусство будет награждена звезда мирового кино Джоди Фостер. Сегодня дирекция фестиваля сообщила, что в последний торжественный вечер закрытия 17 июля участники и гости будут чествовать легендарного итальянского режиссера Марко Беллоккьо.

Накануне праздничной церемонии мастер представит свой новый фильм "Маркс может подождать" в секции "Каннские премьеры". Эта документальная картина выразит то, что мучило режиссера на протяжении всей жизни после того, как его брат-близнец покончил с собой в возрасте 29 лет. Эта семейная трагедия до сих пор - источник чувства вины и одновременно творческого вдохновения, она так или иначе отзывалась во всех его фильмах. И в этой новой картине, обращенной непосредственно к личности погибшего брата, Беллоккьо использует фрагменты старых фильмов, смешав их с фрагментами бесед с его друзьями и близкими.

У Марко Белоккьо устойчивая репутация бунтаря и ниспровергателя. Уже своей первой нашумевшей лентой "Кулаки в кармане", вышедшей в 1965 году, он фактически открыл новый этап развития итальянского кинематографа, решительно отказавшись от канонов неореализма. Мастер постоянный участник каннских конкурсов ("Генрих IV", "Принц Гомбургский" "Нина", "Улыбка моей матери", "Побеждать", "Предатель").

"Марко всегда ставил под сомнение любые традиции, установления, историю личную и коллективную, - говорит президент Каннского фестиваля Пьер Лескюр. - В каждом своем фильме он почти непроизвольно, во всяком случае, так естественно, насколько это возможно, революционизирует устоявшийся порядок".

Фестиваль на Лазурном побережье пройдет с 6 по 17 июля.