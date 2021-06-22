Коммунальные организации будут платить штрафы жителям частного сектора

Положения об ответственности поставщиков коммунальных услуг за нарушения в расчетах платы появились в Жилищном кодексе еще в 2017 году. Если плата необоснованно завышена, житель может потребовать с организации штраф в размере половины от величины превышения.

Однако до сих пор взыскать такую компенсацию мог лишь житель многоквартирного дома. О владельцах частных домов в кодексе не говорилось. Теперь же поставщики коммунальных услуг будут платить штрафы и собственникам индивидуальных домов.

Кроме того, законом внесены изменения в закон о Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Введена административная ответственность для оператора системы за ее несоответствие требованиям. ГИС ЖКХ была запущена около пяти лет назад. Однако до сих пор как у жителей, так и у коммунальных организаций возникает множество вопросов к ее работе.