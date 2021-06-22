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Текст:   Марина Трубилина 
00:30 22.06.2021

Коммунальные организации будут платить штрафы жителям частного сектора

Штрафовать коммунальные службы за ошибки в расчетах квартплаты получили право жители частных домов. Закон об этом вступает в силу 22 июня.
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

Положения об ответственности поставщиков коммунальных услуг за нарушения в расчетах платы появились в Жилищном кодексе еще в 2017 году. Если плата необоснованно завышена, житель может потребовать с организации штраф в размере половины от величины превышения.

Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости
Жильцам бывших общежитий снизят квартплату

Однако до сих пор взыскать такую компенсацию мог лишь житель многоквартирного дома. О владельцах частных домов в кодексе не говорилось. Теперь же поставщики коммунальных услуг будут платить штрафы и собственникам индивидуальных домов.

Кроме того, законом внесены изменения в закон о Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Введена административная ответственность для оператора системы за ее несоответствие требованиям. ГИС ЖКХ была запущена около пяти лет назад. Однако до сих пор как у жителей, так и у коммунальных организаций возникает множество вопросов к ее работе.

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