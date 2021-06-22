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22 июня 2021 г.

Распоряжение губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 21 июня 2021 года № 89-рг "Об организации проведения торжественных мероприятий в связи с окончанием получения среднего общего образования (выпускные вечера)"

Дата подписания 21 июня 2021 г.
Опубликован 22 июня 2021 г.

1. Разрешить 26.06.2021 проведение на территории образовательных организаций торжественных мероприятий в связи с окончанием получения среднего общего образования (выпускные вечера) (далее - торжественное мероприятие) с соблюдением СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16, рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, постановлений Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу, в том числе:

принимать решение о проведении торжественных мероприятий в закрытых помещениях или на открытом воздухе исходя из погодных условий;

при проведении торжественных мероприятий в закрытых помещениях обеспечить проведение генеральной уборки с использованием зарегистрированных в установленном порядке и допущенных к применению в Российской Федерации дезинфицирующих средств в соответствии с инструкциями по применению в режимах, эффективных при вирусных инфекциях, до начала проведения торжественного мероприятия и после окончания проведения торжественного мероприятия;

не допускать объединение классов при проведении торжественных мероприятий в закрытых помещениях (актовый зал, спортивный зал, школьная столовая, кафе и пр.), общие торжественные мероприятия рекомендуется проводить на открытом воздухе;

вне зависимости от места проведения торжественных мероприятий (в закрытом помещении или на открытом воздухе) обеспечить проведение в местах общественного пользования (санитарные узлы) уборку с использованием зарегистрированных в установленном порядке и допущенных к применению в Российской Федерации дезинфицирующих средств в соответствии с инструкциями по применению в режимах, эффективных при вирусных инфекциях, через каждые 2 часа с обязательной обработкой контактных поверхностей (поручней, дверных ручек, вентилей кранов, кнопок сливных бачков);

обеспечить на всех этапах торжественных мероприятий условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (при входе в организацию, в помещениях проведения мероприятия, санитарных узлах);

разрешить присутствие родителей (законных представителей) учащихся;

обеспечить при входе в организацию контроль температуры тела всех участников торжественных мероприятий (учащихся, сотрудников школ, родителей [законных представителей]) с использованием бесконтактных термометров;

не допускать к проведению и участию в торжественных мероприятиях лиц с повышенной температурой тела и признаками инфекционных заболеваний;

при проведении торжественных мероприятий в закрытых помещениях обеспечить соблюдение участниками торжественных мероприятий (сотрудниками школ, родителями [законными представителями]) "масочного режима", за исключением лиц, непосредственно задействованных в выступлении (танцах, пении и т.п.);

при проведении торжественных мероприятий в закрытых помещениях обеспечить обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха, разрешенного к использованию в присутствии людей, а также проветривание помещений в местах массового скопления участников мероприятий, на предприятиях общественного питания;

обеспечить организацию питьевого режима путем использования бутилированной воды и одноразовых стаканчиков;

при организации питания организовать работу предприятия общественного питания, столовой в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", с учетом рекомендаций по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в организациях общественного питания, указанных в письме Роспотребнадзора от 14.02.2020 № 02/2230-2020-32 "О проведении профилактических и дезинфекционных мероприятий в организациях общественного питания и пищеблоках образовательных организаций", а также Методических рекомендаций № 3.1/2.3.6.0190-20 "Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19".

2. Главам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса, руководителям образовательных организаций совместно с советами родителей (родительскими комитетами) проработать план торжественного мероприятия с учетом соблюдения противоэпидемических требований с представлением указанного плана в соответствующий территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области - Кузбассу вместе с уведомлением о готовности проведения торжественного мероприятия с учетом соблюдения всех противоэпидемических требований.

3. Приостановить 27.06.2021 действие подпункта 1.2 пункта 1 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 № 85-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

4. Установить, что ограничения, установленные распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 № 23-рг, от 26.03.2020 № 28-рг, от 27.03.2020 № 29-рг, от 31.03.2020 № 32-рг, от 03.04.2020 № 34-рг, от 06.04.2020 № 36-рг, от 08.04.2020 № 41-рг, от 09.04.2020 № 42-рг, от 11.04.2020 № 45-рг, от 14.04.2020 № 47-рг, от 16.04.2020 № 48-рг, от 25.04.2020 № 55-рг, от 28.04.2020 № 57-рг, от 11.05.2020 № 62-рг, от 24.05.2020 № 69-рг, от 29.05.2020 № 73-рг, от 04.06.2020 № 80-рг, от 08.06.2020 № 84-рг, от 13.08.2020 № 130-рг, от 17.08.2020 № 133-рг, от 08.09.2020 № 143-рг, от 13.10.2020 № 159-рг, от 29.01.2021 № 15-рг, от 04.02.2021 № 19-рг, от 16.02.2021 № 26-рг, от 02.03.2021 № 30-рг, от 29.04.2021 № 55-рг), действуют в части, не противоречащей настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев



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