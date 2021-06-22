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Рубрика: Власть

Лавров: США должны взаимодействовать с Кубой на основе равноправия

Текст: Алексей Чуриков
США следует понять, что дела с другими странами необходимо вести на принципах взаимного уважения и равноправия. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Москве со своим венесуэльским коллегой Хорхе Арресой, трансляция которой велась в Youtube.
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Комментируя будущее голосование в ООН по резолюции против блокады Кубы, Сергей Лавров отметил, что Вашингтону следует изменить свой внешнеполитический подход в отношениях не только с Гаваной, но и с другими странами Латинской Америки.

Фото: Reuters
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"Я убежден, что голосование будет по сути единогласным. В прошлые годы Соединенные Штаты не присоединялись к тем, кто требовал отмены незаконных рестрикций в отношении Кубы. Иногда им удавалось одну, или две страны уговорить не поддерживать эту очевидную, полностью отвечающую уставу ООН и международному праву резолюцию", - отметил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что такая же ситуация может сложиться и в этот раз. "Но я согласен с тем, что, наверное, пора и Вашингтону все-таки понять, что дела с другими странами, включая страны региона Латинской Америки и Карибского бассейна, нужно вести на основе справедливости, на основе равноправия, взаимного уважения, а не на основе тех принципов, которые были заложены в доктрину Монро, и которые еще прошлая администрация официально озвучивала в качестве руководства к действию", - подчеркнул министр, добавив, что если все-таки этот подход не измениться, то это будет большой ошибкой Соединенных Штатов.

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