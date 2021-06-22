Лукашенко призвал разобраться с "обезумевшими" западными политиками

Резкие заявления в адрес западных лидеров сделал на церемонии, посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны, президент Беларуси Александр Лукашенко. Он призвал граждан ряда стран, которые граничат с республикой, разобраться с "обезумевшими" политиками, принимающими решения о санкциях против Минска.

"Я обращаюсь прежде всего <...> к народам наших соседних стран - полякам, литовцам, латышам, украинцам: очнитесь, пока не поздно, разберитесь с этими политиками, обезумевшими и потерявшими реальность", - приводит его слова РИА Новости.

Он напомнил, что ранее соседние государства "жили по-соседки, делили кусок хлеба", а сейчас "испытывают границы на прочность, а новое поколение белорусов - на патриотичность".

Лукашенко предложил остановиться "у этой последней черты".

"Завтра будет поздно. Неужели среди украинцев, литовцев, латышей и поляков, к которым белорусы всегда относились дружественно, найдутся те, кто готов пожертвовать этой своей мирной жизнью ради безумства и амбиций отдельных руководителей этих государств?" - задал вопрос Лукашенко.

Он подчеркнул, что "за нами правда", и добавил, что белорусы являются наследниками великого поколения, подарившего "жизнь, свободу и независимость".