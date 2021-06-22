Матвиенко назвала главные законы весенней сессии Совфеда

Важнейшими законами, одобренными Советом Федерации в весеннюю сессию, стали нормы о социальной поддержке граждан, об инфраструктурных кредитах для регионов, о защите неквалифицированных инвесторов и об экологии.

"Наша законотворческая деятельность была основана на указе президента о национальных целях развития, сосредоточена на реализации Послания президента, а также обусловлена теми проблемами, которые продиктовала жизнь. Я имею в виду пандемию, необходимость срочного реагирования на ее последствия, поддержки экономики, граждан и многое другое", - сказала она на пресс-конференции по итогам весенней сессии палаты.

Глава Совфеда перечислила несколько законов, касающихся социальной поддержки граждан. Это нормы о поддержке беременных женщин, о дополнительных выплатах семьям с детьми, закон о возможности обучения детей-сирот в вузах на бюджетной основе.

Среди финансовых новелл спикер выделила закон о защите неквалифицированных инвесторов, запрете рекламы финансовых пирамид в интернете, о дополнительных мерах защиты должников от давления со стороны коллекторов.

"Мы приняли закон об инфраструктурных кредитах, что позволит субъектам Федерации привлекать практически беспроцентные кредиты для важных инфраструктурных проектов в регионах", - напомнила она. Кроме того, принято решение о реструктуризации задолженности регионов и о бесплатной газификации домовладений.

Матвиенко также обратила внимание на принятие законов об экологии, добавив, что эта повестка "становится все более актуальной как для властей всех уровней, так и для наших граждан".

Совет Федерации 23 июня завершит весеннюю сессию. В повестке пленарного заседания более 150 вопросов.