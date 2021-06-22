Матвиенко назвала главные законы весенней сессии Совфеда

Новости

В оперштабе пояснили рекомендацию о переводе на удаленку работников 12:56
В Новосибирске изготовят спутник для мониторинга "космической погоды" 12:56
Россияне снизили число бронирований на южные курорты России 12:53
Минюст включил НКО "Лаборатория соцнаук" в список иноагентов 12:53
Легендарный джазмен Нобуо Хара умер от пневномии 12:49
Володин возложил цветы к могилам участников ВОВ на Новодевичьем кладбище в Москве 12:46
В Крыму ужесточили антиковидные ограничения 12:44
Заявление на новые пособия можно будет подать с 1 июля 12:40
В Швейцарии открыли дело против банка, где Хуан Карлос I хранил миллионы 12:36
МЧС получит авиацию для оказания помощи на Севере 12:34
Больше половины работающих новосибирцев никогда не были на море 12:29
Матвиенко посоветовала российскому футболу брать пример с балета 12:17
Вышел тизер третьего "Мира Юрского периода" 12:12
"Аэрофлот" изменил правила провоза животных 12:05
Матвиенко сделала назальную прививку от коронавируса 12:04
В Подмосковье в землянке нашли тела гражданок Вьетнама 12:01
В Москве жара приблизится к 40 градусам 12:00
В Роспотребнадзоре рассказали, как купить качественные мясные продукты 12:00
Опубликована архивная запись стихотворения Тарковского к 22 июня 11:57
Выявлен новый симптом COVID-19, характерный только для вакцинированных 11:53
Путин рассказал о надеждах, связанных с окончанием холодной войны 11:43
За накопительной пенсией не обратились 2 млн россиян 11:41
Путин заявил о рисках новой гонки вооружений 11:26
Ряд партий ответил на призыв Матвиенко продвигать женщин 11:24
В Болгарии почтили память жертв Великой Отечественной войны 11:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил тонкости раздела бизнеса после развода
Верховный суд РФ разъяснил тонкости раздела бизнеса после развода
Как подготовить ребенка к школе
Как подготовить ребенка к школе
Кто пошел воевать 22 июня 1941 года
Кто пошел воевать 22 июня 1941 года
22.06.2021 12:47
Рубрика: Власть

Матвиенко назвала главные законы весенней сессии Совфеда

Текст: Галина Мисливская
Важнейшими законами, одобренными Советом Федерации в весеннюю сессию, стали нормы о социальной поддержке граждан, об инфраструктурных кредитах для регионов, о защите неквалифицированных инвесторов и об экологии.

"Наша законотворческая деятельность была основана на указе президента о национальных целях развития, сосредоточена на реализации Послания президента, а также обусловлена теми проблемами, которые продиктовала жизнь. Я имею в виду пандемию, необходимость срочного реагирования на ее последствия, поддержки экономики, граждан и многое другое", - сказала она на пресс-конференции по итогам весенней сессии палаты.

Матвиенко посоветовала российскому футболу брать пример с балета

Глава Совфеда перечислила несколько законов, касающихся социальной поддержки граждан. Это нормы о поддержке беременных женщин, о дополнительных выплатах семьям с детьми, закон о возможности обучения детей-сирот в вузах на бюджетной основе.

Среди финансовых новелл спикер выделила закон о защите неквалифицированных инвесторов, запрете рекламы финансовых пирамид в интернете, о дополнительных мерах защиты должников от давления со стороны коллекторов.

"Мы приняли закон об инфраструктурных кредитах, что позволит субъектам Федерации привлекать практически беспроцентные кредиты для важных инфраструктурных проектов в регионах", - напомнила она. Кроме того, принято решение о реструктуризации задолженности регионов и о бесплатной газификации домовладений.

Матвиенко также обратила внимание на принятие законов об экологии, добавив, что эта повестка "становится все более актуальной как для властей всех уровней, так и для наших граждан".

Совет Федерации 23 июня завершит весеннюю сессию. В повестке пленарного заседания более 150 вопросов.

Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Совет Федерации

Главное сегодня

22 июня - День памяти и скорби
22 июня - День памяти и скорби
Путин обвинил Запад в организации переворота на Украине в 2014 году
Матвиенко посоветовала российскому футболу брать пример с балета
Минобороны РФ опубликовало документы о подвиге солдат в первые дни ВОВ
"Спутник V" высокоэффективен, несмотря на мутации COVID-19
Путин опубликовал статью о 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны
Кабмин выделит еще 55 млрд рублей на поддержку семей с детьми от 3 до 7 лет