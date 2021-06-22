Матвиенко назвала обидной ситуацию с вакцинацией от COVID-19

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает труднообъяснимыми темпы вакцинации от коронавируса в России, когда для этого есть все условия.

Ситуацию с распространением инфекции она назвала тревожной, а темпы вакцинации низкими. "Это очень обидно и труднообъяснимо, когда именно в нашей стране в первой появилась эффективная вакцина", - сказала она журналистам во вторник. Матвиенко напомнила, что даже в небольших населенных пунктах "созданы условия для того, чтобы людям удобно было прививаться".

Глава Совфеда надеется, что все граждане России проникнутся заботой о себе и близких. По ее мнению, каждый, кто вакцинируется от коронавируса, вносит вклад в безопасность страны.