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Рубрика: Власть

Валентина Матвиенко приняла участие в испытании новой вакцины от COVID

Валентина Матвиенко приняла участие в испытании новой вакцины от COVID
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 137(8488)
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в исследовании новой разновидности препарата "Спутник V" - назальной. Она назвала обидными низкие темпы вакцинации от коронавируса в России и призвала граждан позаботиться о своем здоровье.

Сегодня верхняя палата российского парламента соберется на итоговое заседание и рассмотрит более 150 вопросов. А накануне глава Совфеда дала традиционную пресс-конференцию по итогам весенней сессии. По словам Матвиенко, важнейшими законами, одобренными в этом году, стали нормы об адресной социальной поддержке граждан, об инфраструктурных кредитах для регионов, о защите неквалифицированных инвесторов и об экологии.

Фото: Олеся Курпяева
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"Наша законотворческая деятельность была основана на указе президента о национальных целях развития, сосредоточена на реализации Послания президента, а также обусловлена теми проблемами, которые продиктовала жизнь. Я имею в виду пандемию, необходимость срочного реагирования на ее последствия, поддержки экономики, граждан, и многое другое", - сказала она.

Ситуацию с распространением инфекции Матвиенко назвала тревожной, а темпы вакцинации - низкими. "Это очень обидно и трудно объяснимо, ведь именно в нашей стране в первой появилась эффективная и безопасная вакцина", - сказала глава Совфеда. Она напомнила, что даже в небольших населенных пунктах "созданы условия для того, чтобы людям удобно было прививаться".

Спикер СФ поддержала регионы, где власти приняли решение о вакцинации сотрудников ряда сфер. Она отметила, что "в данной ситуации мы все любим рассуждать, как лечить, как учить, как играть в футбол", но "ответственность за принимаемое решение лежит на Роспотребнадзоре, его службах и на региональных руководителях, которые лучше, чем кто-либо, понимают и знают ситуацию на местах".

Спикер поддержала регионы, где власти приняли решение о вакцинации сотрудников ряда сфер

Спикер надеется, что все граждане России проникнутся заботой о себе и близких. По ее мнению, каждый, кто вакцинируется от коронавируса, укрепляет безопасность страны. Что до самой Валентины Матвиенко, то она уже внесла свой вклад в борьбу с заразой - несмотря на достаточно высокий уровень антител к коронавирусу, на днях она приняла участие в исследовании новой разновидности препарата "Спутник V", которая будет использоваться как второй компонент вакцины.

"Учитывая высокую контагиозность вируса, врачи мне посоветовали сделать прививку аэрозолью в нос и повысить иммунитет носоглотки, через которую как правило вирус и приходит", - рассказала Матвиенко. "Я в группе волонтеров, в группе "подопытных кроликов", потому что пока еще эта вакцина официально не зарегистрирована", - сообщила спикер. Через три месяца она планирует измерить титр антител.

По просьбе "Российской газеты" глава Совфеда оценила игру национальной сборной на чемпионате Европы по футболу, которая днем ранее потерпела разгромное поражение от датчан и завершила выступление на турнире. "Я очень расстроена и, честно, очень огорчена... Я вообще очень страстный болельщик и, конечно, смотрела все игры", - рассказала Валентина Матвиенко. По ее мнению, команде не хватило мотивации, воле к победе.

Власть Работа власти Общество Здоровье Законодательная власть Совет Федерации Вакцинация от коронавируса

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