Матвиенко сделала назальную прививку от коронавируса

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в испытаниях назальной вакцины от коронавируса. Об этом она сама рассказала журналистам на пресс-конференции по итогам весенней сессии палаты.

"Учитывая высокую контагеозность вируса, врачи мне посоветовали сделать прививку аэрозолью в нос и повысить иммунитет носоглотки, через которую как правило вирус и приходит", - сказала она. "Я в группе волонтеров, в группе "подопытных кроликов", потому что пока еще эта вакцина официально не зарегистрирована. Я в пятницу сделала такую прививку", - добавила спикер.

Через три месяца Валентина Матвиенко намерена проверить титр антител и по итогам принять решение о вакцинации от коронавируса.