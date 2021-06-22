Меркель повторно вакцинировалась от COVID-19

Канцлер Германии Ангела Меркель повторно вакцинировалась от коронавируса. Об этом сообщает RND со ссылкой на представителя канцлера.

Отмечается, что 66-летняя Меркель вакцинировалась "на днях" препаратом производства фирмы Moderna. А в апреле этого года ей сделали прививку вакциной от Astrazeneca. О том, как канцлер ФРГ перенесла вторую прививку от коронавируса, не сообщается.

Между тем Ангела Меркель выразила озабоченность с ситуацией с коронавирусом в Евросоюзе на фоне проведения матчей Евро-2020. По мнению канцлера, опасность массового заполнения стадионов очевидна и руководству UEFA следует прислушаться к соответствующим рекомендациям и принимать соответствующие решения.

Меркель обратила внимание на то, что, в частности, в Великобритании широко распространен штамм коронавируса "Дельта" (индийский штамм). "Не думаю, что было бы хорошо, если бы стадионы были заполнены", - заявила она в отношении проходящих на Туманном Альбионе матчей. Она отметила, что каждый, кто возвращается в Германию из Британии, должен будет находиться на карантине в течение 14 дней, за очень немногими исключениями.