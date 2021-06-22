Мясников назвал особенности новых штаммов коронавируса

Новый коронавирус принадлежит к семейству бетакоронавирусов. И довольно активно мутирует, пояснил в своем Телеграм-канале главный врач 71 городской больницы Москвы Александр Мясников.

По его словам, изначального "уханьского" штамма вируса уже год как нет. Его вытеснили новые мутации. Доктор выделяет пять основных.

Первый мутировавший штамм, получивший серьезное распространение, - "британский". Его официальное название при этом - В.1.1.7. По варианту ВОЗ - "Альфа". Как поясняет Мясников, он примерно на 50% более контагеозен (заразен), чем "уханьский". "Первоначально думали, что сопровождается повышенной смертностью, однако абсолютные цифры этого не подтвердили. Труднее поддается лечению антителами конвалесцентной плазмы и моноклональными антителами. Вакцины эффективны", - отмечает доктор.

Второй штамм - "индийский", он же "Дельта", он же В.1.617.2. "Индийская "Дельта" даже более контагиозная (заразная), чем его "британский" собрат. В той же Британии последний месяц подскочила заболеваемость на 9% от британской "Альфы" и на 13% от индийской "Дельты", - уточняет врач. "Индийский" штамм так же мало поддается лечению антителами из плазмы переболевших больных. Иностранные вакцины защищают от него. "Наш "Спутник V" при 2-кратном введении также эффективен", - подчеркивает Мясников.

Третий штамм - "южноафриканский", "Бета" или В.1.351. По некоторым вариантам мутаций схож с "британским". Он тоже на 50% более заразен, чем изначальный вариант. "Вакцинами покрывается, но с меньшим процентом успеха, чем его собратья", - считает врач.

Четвертый и пятый штаммы - "Гамма" (Япония/Бразилия) и "Эпсилон" (Калифорния). Эпсилон на 20% более заразен, чем изначальный вариант. Оба довольно хорошо покрываются вакцинами.