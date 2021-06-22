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Рубрика: Общество

Мясников назвал особенности новых штаммов коронавируса

Текст: Ольга Игнатова

Новый коронавирус принадлежит к семейству бетакоронавирусов. И довольно активно мутирует, пояснил в своем Телеграм-канале главный врач 71 городской больницы Москвы Александр Мясников.

По его словам, изначального "уханьского" штамма вируса уже год как нет. Его вытеснили новые мутации. Доктор выделяет пять основных.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Первый мутировавший штамм, получивший серьезное распространение, - "британский". Его официальное название при этом - В.1.1.7. По варианту ВОЗ - "Альфа". Как поясняет Мясников, он примерно на 50% более контагеозен (заразен), чем "уханьский". "Первоначально думали, что сопровождается повышенной смертностью, однако абсолютные цифры этого не подтвердили. Труднее поддается лечению антителами конвалесцентной плазмы и моноклональными антителами. Вакцины эффективны", - отмечает доктор.

Второй штамм - "индийский", он же "Дельта", он же В.1.617.2. "Индийская "Дельта" даже более контагиозная (заразная), чем его "британский" собрат. В той же Британии последний месяц подскочила заболеваемость на 9% от британской "Альфы" и на 13% от индийской "Дельты", - уточняет врач. "Индийский" штамм так же мало поддается лечению антителами из плазмы переболевших больных. Иностранные вакцины защищают от него. "Наш "Спутник V" при 2-кратном введении также эффективен", - подчеркивает Мясников.

Третий штамм - "южноафриканский", "Бета" или В.1.351. По некоторым вариантам мутаций схож с "британским". Он тоже на 50% более заразен, чем изначальный вариант. "Вакцинами покрывается, но с меньшим процентом успеха, чем его собратья", - считает врач.

Четвертый и пятый штаммы - "Гамма" (Япония/Бразилия) и "Эпсилон" (Калифорния). Эпсилон на 20% более заразен, чем изначальный вариант. Оба довольно хорошо покрываются вакцинами.

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