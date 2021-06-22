Новости

Жители Подмосковья просят помочь защитить от застройки парки и скверы 23:22
Плату за отопление рассчитают с учетом показаний квартирных счетчиков 22:54
В центре Москвы загорелось здание МВД России 22:47
Минфин предложил уголовную ответственность за контрабанду сигарет и алкоголя 22:36
В Индии подтвердились 22 случая заражения штаммом "дельта плюс" 22:13
Рябков: РФ не поддержит попытки США к принуждению стран войти в режим контроля вооружений 21:52
Зобнин извинился за ошибку в матче против Дании 21:12
В Петербурге станции метро открыли после масштабного сбоя 21:06
На Дону перезахоронили погибших в 1943 году красноармейцев 20:55
Власти Москвы пока не будут вводить QR-коды в ТЦ и спортзалах 20:52
В Петербурге на "Алые паруса" транспорт будет работать всю ночь 20:27
В столичные кафе будут пускать только по московским ПЦР-тестам 20:24
Президент Кубы отметил решающий вклад СССР в победу над нацизмом 20:12
Девять вузов вошли в консорциум "Развитие личностного потенциала в образовании" 19:59
В Петербурге четыре станции метро закрыли из-за пробоя кабеля 19:50
Понтонные подразделения инженерных войск прошли по рекам более 5 тысяч км 19:49
В Москве детей будут пускать в кафе по ПЦР-тестам 19:36
В Москве задержаны мошенники, продававшие поддельные сертификаты о вакцинации 19:31
Британия построит две военные базы на Украине 19:31
Суд прекратил дело о взыскании с Киркорова долга латвийскому банку 19:22
"Динамо" объявило о переходе полузащитника "Милана" Лаксальта 18:59
Москалькова призвала внедрить допросы потерпевших и свидетелей по видео 18:31
Девять лет проведёт в колонии сотрудница "Алросы" за кражу алмазов 18:20
Названы единственные противопоказания для вакцинации от коронавируса 18:13
Валерий Газзаев: Подготовка футболистов в России должна быть системной 18:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил тонкости раздела бизнеса после развода
Верховный суд РФ разъяснил тонкости раздела бизнеса после развода
Как подготовить ребенка к школе
Как подготовить ребенка к школе
Кто пошел воевать 22 июня 1941 года
Кто пошел воевать 22 июня 1941 года
22.06.2021 22:36
Рубрика: Власть

Минфин предложил уголовную ответственность за контрабанду сигарет и алкоголя

Текст: Ольга Игнатова
За незаконный ввоз в страну из других стран Евразийского экономического союза (ЕЭАС) алкогольной и табачной продукции стоимостью свыше 100 тысяч рублей могут ввести уголовную ответственность. Соответствующий проект постановления подготовил Минфин. Документ проходит общественное обсуждение.

В пояснительной записке к нему, в частности, говорится, что на 5-м заседании Совета Евразийской экономической комиссии по инициативе России был рассмотрен вопрос о мерах, связанных с противодействием вводу в нелегальный оборот без уплаты налогов алкогольной и табачной продукции, ввозимой в нашу страну недобросовестными лицами из других государств-членов Евразийского экономического союза под видом предназначенной к экспорту в третьи страны за пределы единой таможенной территории Союза через участки государственной границы Российской Федерации, совпадающие с таможенной границей Союза.

В Башкортостане изъяли 180 тысяч пачек контрафактных сигарет

По экспертным оценкам, до двух третей "черного" рынка табачной продукции в России приходится на товары, поставляемые из других государств-членов Союза.

Поэтому "в качестве одной из мер противодействия такой противоправной деятельности, которая может быть принята на уровне российского законодательства, признано необходимым ввести уголовную ответственность за незаконный (по сути, контрабандный) ввоз алкогольной и табачной продукции из других государств-членов Союза в Российскую Федерацию", - отмечают разработчики проекта документа.

Отмечается, что предусмотренная сейчас ответственность за контрабанду в крупном размере (свыше 250 тыс. рублей) алкогольной продукции и (или) табачных изделий в рассматриваемой ситуации неприменима, поскольку касается исключительно незаконного перемещения таких товаров через таможенную границу Союза.

Власть Право Уголовное право Правительство Минфин

Главное сегодня

22 июня - День памяти и скорби
22 июня - День памяти и скорби
Меркель выразила Путину чувства сопереживания в День памяти и скорби
Минэнерго проработает возможность "потолка" для цен на бензин
Власти Москвы озвучили схему с QR-кодами для кафе
В Индии выявлено более 20 случаев нового штамма коронавируса
Путин опубликовал статью о 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны
Кабмин выделит еще 55 млрд рублей на поддержку семей с детьми от 3 до 7 лет