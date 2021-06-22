Минфин предложил уголовную ответственность за контрабанду сигарет и алкоголя

В пояснительной записке к нему, в частности, говорится, что на 5-м заседании Совета Евразийской экономической комиссии по инициативе России был рассмотрен вопрос о мерах, связанных с противодействием вводу в нелегальный оборот без уплаты налогов алкогольной и табачной продукции, ввозимой в нашу страну недобросовестными лицами из других государств-членов Евразийского экономического союза под видом предназначенной к экспорту в третьи страны за пределы единой таможенной территории Союза через участки государственной границы Российской Федерации, совпадающие с таможенной границей Союза.

По экспертным оценкам, до двух третей "черного" рынка табачной продукции в России приходится на товары, поставляемые из других государств-членов Союза.

Поэтому "в качестве одной из мер противодействия такой противоправной деятельности, которая может быть принята на уровне российского законодательства, признано необходимым ввести уголовную ответственность за незаконный (по сути, контрабандный) ввоз алкогольной и табачной продукции из других государств-членов Союза в Российскую Федерацию", - отмечают разработчики проекта документа.

Отмечается, что предусмотренная сейчас ответственность за контрабанду в крупном размере (свыше 250 тыс. рублей) алкогольной продукции и (или) табачных изделий в рассматриваемой ситуации неприменима, поскольку касается исключительно незаконного перемещения таких товаров через таможенную границу Союза.