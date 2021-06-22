Минюст включил НКО "Лаборатория соцнаук" в список иноагентов

Министерство юстиции внесло в список НКО, выполняющих функции иностранного агента, автономную некоммерческую организацию по содействию распространению современных образовательных программ "Лаборатория социальных наук".

Согласно данным, содержащимся в реестре, "Лаборатория социальных наук" была включена в данные списки 21 июня. В материалах отмечается, что организация получала финансирование из Oxford Russia Fund (Великобритания).

При этом, по мнению экспертов ведомства, целью "Лаборатории" было "оказание влияния на выработку и реализацию государственной политики, формирование государственных органов, органов местного самоуправления на их решения и действия". Среди видов деятельности указываются: распространение, в том числе с использованием современных информационных технологий, мнений о принимаемых государственными органами решениях и проводимой ими политике. Также деятельность НКО, как отмечается, направлена на формирование общественно-политических взглядов и убеждений, в том числе путем проведения опросов общественного мнения и обнародования их результатов, а также проведения иных социальных исследований.