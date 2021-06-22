Минстрой предложил изменить порядок обследования дома на аварийность

Предлагается установить, что инициатор обследования дома на аварийность или межведомственная комиссия, занимающаяся обследованием здания, должны проинформировать об этом собственников, управляющую организацию и совет дома. Если дом признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, опять же должны быть уведомлены об этом все собственники.

Будет создан электронный реестр документов, куда должны направляться акт и заключение комиссии, заключение специализированной организации о результатах обследования дома, а также решения органов власти, принятые на основании этих заключений.

Если муниципальная комиссия обследовала дом, не проинформировав жителей, а большинство собственников и нанимателей не согласны с ее заключением, то провести обследование должна будет комиссия, созданная властями региона.

Поводом для обследования дома может стать заключение организации, которая проводила в здании капитальный ремонт.

В случае принятия постановления отдельные его пункты вступят в силу не сразу, а через полгода-год после принятия. Это время необходимо для подготовки ряда регламентов и электронного реестра.