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22.06.2021 00:20
Рубрика: Общество

Отдыхать с учебником?

Многие дети продолжат учиться в каникулы
Текст: Анна Владимирова
Российская газета - Федеральный выпуск № 135(8486)
Школьные учебники в каникулы отложат не все - 18% учащихся будут подтягивать знания по русскому и математике. Для 36% родителей важно, чтобы занятия содержали элементы общеобразовательной программы или подготовки к школе. На допзанятия или кружки планируют летом отдать детей 64% россиян. Чаще всего родители выбирают английский язык, танцы и рисование. Такие данные получили исследователи, опросив 10 тысяч мам и пап по всей стране.

Аналитики подчеркивают: активнее всего ребята изучают иностранные языки. Так, на занятия с репетиторами по английскому традиционно приходится более 90% спроса. Занятия по этому и другим языкам на каникулах выбирают 19% родителей. Хореографию предпочли 17%, кружки рисования - 15% опрошенных. Еще 6% пап и мам отправят своих ребят на курсы программирования, а 3% выбрали серфинг, гончарное искусство, резьбу по дереву и т.д.

Фото: Сергей Михеев
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45% родителей заявили, что летом важны оздоровление и спорт. 25% хотели бы отправить детей к морю. При этом цена вопроса волнует 37% респондентов. Почти столько же - 35% - обращают внимание на соблюдение мер ковидной безопасности в детских образовательных и спортивно-оздоровительных заведениях. "Для кого-то выходом стали онлайн-занятия, позволяющие и сократить число контактов, и найти квалифицированного специалиста - такие уроки часто стоят дешевле", - говорит Иван Чулков, руководитель маркетинговых проектов "Авито Услуги".

Согласно исследованию одного из крупных банков, больше всего денег выделяют на допзанятия детей жители Москвы и Московской области. Меньше всего - сибиряки. Самое интересное, что занятия ребят летом - это не только "прихоть" взрослых. Так, исследование онлайн-школы Skysmart , в котором были опрошены 2500 детей и подростков из разных городов России, показывает: 70% из них не прочь использовать каникулы для приобретения новых знаний и навыков. В топ пожеланий вошли опять же рисование, спорт, программирование, digital-направление (видеоблогинг, дизайн, 3d-моделирование), шахматы. Здесь же финансовая и правовая грамотность. Впрочем, есть и те, кто летом хочет просто отдыхать и ничего не делать. Но таких совсем немного - всего 16% опрошенных.

Общество Образование

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