Молодые европейцы поделились своими страхами и надеждами

Молодые европейцы бунтуют против родителей, устали от бесконечных локдаунов, но готовы еще потерпеть ради здоровья окружающих. Они ругают ЕС за неэффективность в борьбе с пандемией, но верят в победу над ней - в первую очередь благодаря прививкам.

Такая картина вырисовывается из доклада "Молодая Европа-2021", подготовленного институтом изучения общественного мнения YouGov по заказу немецкого фонда TUI Stiftung. В опросе, который проводится пятый год подряд, приняли участие более 6 тысяч жителей Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Греции и Британии в возрасте от 16 до 26 лет. Они рассказали о своих взглядах на жизнь, политических убеждениях, надеждах и страхах. Как выяснилось, у них много общего, однако в картине мира европейской молодежи есть и немало расхождений, порой неожиданных. Так, юные греки, сильнее других пострадавшие от пандемии в финансовом плане, оказались при этом главными оптимистами, немцы показали себя не самыми дисциплинированными в соблюдении карантинных мер, а французы больше всех... сомневаются в демократии!

Пандемия сильно ударила по молодым европейцам: больше половины признали, что их "жизненная ситуация ухудшилась". В Греции такой ответ дали наибольшее число респондентов - 65 процентов. А вот жителей Альбиона "корона" затронула меньше остальных (42 процента). Британцы заодно с немцами также оказались в меньшинстве среди тех, кто из-за пандемии непосредственно лишился работы или потерял в деньгах (по 30 процентов). Невозможность свободно ходить в рестораны, встречаться с друзьями, заниматься спортом, путешествовать - все эти лишения удручают молодых европейцев, но парадоксальным образом не влияют прямо на их настроение. Они описывают себя самыми разными эпитетами, самый распространенный из них - "усталый" (лидирует в Германии и Франции), но в первую тройку входит и "счастливый" (возглавляет рейтинг у британцев, испанцев, греков, поляков). Поляки вообще оказались единственными, у кого в первых строчках рейтинга сплошной позитив ("хорошо", "радостно", "спокойно", "окей"). Сентиментальные итальянцы сознались, что стали больше грустить и скучать, а в ответах некоторых французов проскальзывает ремарковское "потерянный". Как бы то ни было, более 64 процентов респондентов все же видят свое будущее в светлых красках.

"Антиковидные" меры европейская молодежь готова потерпеть до победы над пандемией. Главная мотивация - обеспечить безопасность окружающих, страх за собственное здоровье идет на втором месте и только на третьем - штрафы. Лучше всего с дисциплиной оказалось у молодых жителей Испании: 52 процента респондентов оттуда уверяют, что вообще ничего не нарушали. За ними следуют итальянцы (44 процента), британцы (36 процентов) и только потом немцы (34 процента), которых принято считать самыми законопослушными.

Поляки вообще оказались единственными, у кого в первых строчках рейтинга сплошной позитив

Еще интереснее обстоит дело с "европейской идентичностью" участников опроса. Более четверти (27 процентов) ощущают себя исключительно гражданами своей страны, а вовсе не единой Европы. Понятное дело, что главными националистами оказались британцы (45 процентов). На второе место вышли французы (34 процента патриотов Пятой республики не хотят слышать ни о какой "европейской нации"). Среди немцев, итальянцев и поляков таковых намного меньше - по 25 процентов. Носителями "двойной идентичности" считают себя в среднем 54 процента опрошенных (больше всего - среди итальянцев, 61 процент). А вот абстрактных "граждан Европы", которым вообще нет дела до собственной национальности, набралось в среднем не больше 3 процентов.