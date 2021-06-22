Мошенники начали обманывать россиян беспроцентными кредитами

Под предлогом оформления беспроцентного кредита мошенники выманивают у россиян данные банковских карт, заявил глава международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер в интервью РИА Новости.

По его словам, мошенники сначала запрашивают данные банковской карты, якобы для перечисления денег и оплаты комиссии за посреднические услуги, а затем используют полученные сведения для списания средств со счетов граждан.

Бернер подчеркнул, что, помимо беспроцентных кредитов, аферисты по телефону могут предлагать помощь в получении пособий, возврате налогов или получении налоговых льгот. На самом деле, они готовы предложить что угодно ради получения нужной им информации.

Кстати, по данным Сбербанка, телефонные мошенники ежемесячно крадут у россиян до пяти миллиардов рублей, а в среднем уводят по восемь тысяч рублей с каждого счета. Помимо телефонных мошенничеств, растет число фальшивых сайтов, где гражданам предлагают купить с большими скидками товар и расплатиться за него банковской картой онлайн. Люди оставляют платежные сведения, а в результате остаются без товара и без денег.

По данным Международной полицейской ассоциации, к концу 2021 года мошенники могут ограбить россиян на 90 миллиардов рублей, в 2020 году ущерб киберпреступности в России составил 69 миллиардов рублей.