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Рубрика: Происшествия

Москалькова призвала внедрить допросы потерпевших и свидетелей по видео

Текст: Елена Новоселова

Для облегчения доступа к правосудию шире использовать современные цифровые технологии призвала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. "Они способствуют ускорению процесса судопроизводства, открытости судебной системы, снижению нагрузки на судебный аппарат и многому другому. А сроки и качество имеют основополагающее значение", - завила она на круглом столе "Обеспечение доступа к правосудию в уголовном судопроизводстве в условиях развития цифровых технологий".

Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости
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Особое внимание омбудсмен уделила цифровизации уголовного судопроизводства. По словам Москальковой, электронная форма подачи и приема сообщений о преступлениях могла бы решить такие принципиальные проблемы, как несвоевременную регистрацию заявлений и даже отказ от их принятия. "Чем дольше решается вопрос о возбуждении уголовного дела, тем больше риск потери доказательств", - цитирует уполномоченного ее пресс-служба.

Между тем, опыт работы омбудсменов показывает, что большое количество жалоб граждан связано с нарушениями их прав именно при приеме, регистрации и рассмотрении заявлений о преступлениях, а также с необоснованными отказами в возбуждении уголовных дел. Так в 2020 году этих вопросов касалось 14 процентов обращений к уполномоченному.

Также Татьяна Москалькова убеждена, что пора внести изменения в закон, чтобы можно было допрашивать потерпевших и свидетелей по видеосвязи.

"Назрела необходимость подготовки изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации", - считает она.

Происшествия Правосудие Следствие Президент Уполномоченный по правам человека

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