Москвичам выделят дополнительные объемы вакцины "КовиВак"

В Москву в ближайшее время поставят дополнительные объемы вакцины "КовиВак", сообщил 22 июня помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

"Мы направим дополнительные объемы "КовиВак" в Москву", - сказал он ТАСС. Кузнецов также подчеркнул, что Минздрав сейчас распределяет вакцины по регионам для проведения массовой вакцинации.

Ранее стало известно, что в прививочных пунктах столицы временно закончилась одна из трех российских вакцин - "КовиВак". Сообщение об этом появилось на сайте мэра города.

Препарат разработан центром имени М. П. Чумакова по классической схеме, содержит инактивированный вирус. Он официально зарегистрирован 20 февраля 2021 года.Его поставки в регионы начались с 28 марта. По данным центра Чумакова, планируемое производство вакцины "КовиВак" в ближайшее время будет составлять - 1 млн доз в месяц.

Помимо нее россиянам сегодня доступны вакцины "Спутник V" и "ЭпиВакКорона".