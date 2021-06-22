На Android-смартфонах без спроса появилось неудаляемое приложение

На смартфоны под управлением Android без предупреждения и одобрения пользователей было установлено приложение под названием MassNotify, предназначенное для отслеживания распространения COVID-19.

Если активировать приложение при запуске, оно впоследствии сможет предупредить владельца устройства о контакте с зараженным.

Однако сам факт того, что Google не спросил одобрения у хозяев устройств, расстроил многих пользователей. Отвечая на претензии, в компании подчеркнули, что даже если MassNotify и появилось в списке приложений, оно не является активным, пишет 9to5Google.

В то же время удалить программу принудительно невозможно - многие Android-владельцы жалуются, что по запросу "MassNotify" в каталоге Google Play найти приложение нельзя, и в общем списке оно также отсутствует. Примечательно, что приложение доступно по прямой ссылке и имеет рейтинг чуть выше единицы, а также множество негативных отзывов.