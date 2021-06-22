На какие жертвы ради работы готовы пойти сотрудники компаний

Чтобы сохранить работу, половина россиян младше 25 лет готова брать на себя дополнительную нагрузку. Каждый пятый отказался бы от соцпакета. Итоги недавнего опроса "белых воротничков" подвела международная рекрутинговая компания Hays.

В исследовании "Программы Well-being в России" участвовало около 4,4 тысячи специалистов из разных регионов и сфер экономики. Наибольший интерес вызвали ответы самой многочисленной и перспективной группы работников - тех, кому от 25 до 40 лет ("поколение Y", или миллениалы) и молодежи от 18 до 24 лет ("поколение Z").

Пандемия и вызванный ею кризис во многих компаниях заставили россиян задуматься о том, чем они могут поступиться ради работы. Молодые сотрудники, вопреки распространенному убеждению эйчаров, оказались более лояльными и готовыми чем-то жертвовать. Так, в "поколении Z" готовы остаться вообще без социального пакета почти 20 процентов респондентов, среди миллениалов - только 14. Перерабатывать - брать дополнительные проекты, обязанности, оставаться сверхурочно - согласно 52 процента "зетов" и 42 процента "игреков". В группе молодежи только 17 процентов ответили, что в принципе не пойдут на жертвы ради сохранения работы. Среди людей 25-40 лет такой позиции придерживается каждый четвертый.

"Если говорить о мотивации сотрудников, то, по нашему опросу, конкурентная заработная плата и хороший бонусный пакет намного важнее для миллениалов, чем для тех, кто недавно вышел на рынок труда, - отметили в Hays. - Самые молодые специалисты готовы искать мотивацию в другом. Они склонны соглашаться на работу, даже если обещанный доход их не совсем устраивает".

Для четверти респондентов в этой возрастной категории привлекательный момент - компенсация затрат на общественный транспорт. Предоставление автомобиля для молодежи не так интересно. А вот среди людей постарше, наоборот, каждый третий обрадуется, если работодатель выделит служебную машину.

"Зетам" чаще нравится такой вариант мотивации, как скидки на продукты компании и подарки сотрудникам. А вот миллениалы скорее предпочтут работодателя, который заплатит за дополнительное медицинское страхование и страхование жизни.

Из данных Hays следует, что зрелых сотрудников больше интересует физическое здоровье, а молодых - эмоциональное, снижение стресса. Впрочем, здесь разница между поколениями не слишком велика. Две трети сотрудников в обеих возрастных категориях хотели бы, чтобы компания помогала их самореализации и карьерному росту. И только 35-40 процентов хочет внедрения программ по финансовому благополучию и повышению финансовой грамотности. Причем для молодежи это более актуально: 56 процентов с радостью получили бы за счет работодателя доступ к полезным онлайн-ресурсам, например, калькуляторам для ведения бюджета. Четверть респондентов 25-40 лет одобрила бы программы софинансирования пенсионных накоплений. Среди молодых сотрудников такую предусмотрительность проявляет лишь 14 процентов.

Для снижения стресса каждый второй специалист хотел бы получить гибкий график работы. Половина миллениалов и треть "зетов" также не прочь иметь дополнительные дни к отпуску.

"Если отсутствие мотивации и ситуация с пандемией беспокоят сотрудников примерно в одинаковой мере, то на сокращение зарплаты они смотрят по-разному. Серьезный стресс из-за этого испытывает около 40 процентов молодых сотрудников и всего 20 процентов миллениалов, - добавили в Hays. - Молодежь также более резко реагирует на выяснение отношений с руководителем и конфликты в коллективе".

С выгоранием у себя, своих друзей и коллег за последний год сталкивалось примерно 80 процентов респондентов от 18 до 40 лет. Двое из пяти в результате сменили работу. На момент опроса считали себя выгоревшими 24 процента специалистов среднего возраста и 20 процентов новичков.