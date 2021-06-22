Найти безбилетников помогут цифровые технологии

Ловить безбилетных пассажиров в общественном транспорте будут с помощью нового сервиса, который вычислит участки маршрутов с самым большим числом нарушений и направит туда контролеров.

Система собирает и анализирует большой объем данных по пассажиропотоку и прошедшим объемам оплаты проезда. На этой основе выявляются самые проблемные участки пути общественного транспорта и часы наибольшей интенсивности нарушений. "По сути, это сервис прогноза безбилетных проездов и автоматизации контрольных проверок", - пояснили в компании "Датапакс" - разработчике технологии.

Система уже успешно протестирована в Тверской агломерации и может быть внедрена в других регионах, например Ярославской области, Пермском крае. В Твери, до внедрения цифрового решения, доля безбилетников была на уровне 40%. В 2020 году, по данным регионального минтранса, она сократилась до 10-12%. На столько же выросла собираемость билетной выручки.

С безбилетниками сталкиваются и другие регионы. Доля тех, кто не оплачивает проезд, составляет от 15 до 50%, если на маршрутах не ездят кондукторы. Особенно заинтересованы в борьбе с безбилетниками в тех регионах, где перевозчики работают по брутто-контрактам. Такие контракты подразумевают перечисление перевозчиками оплаты за проезд в бюджет города. Свою оплату перевозчики получают за выполнение транспортной работы, то есть обслуживание маршрутов с определенной частотой. Недополученные с "зайцев" средства не позволяют развивать городской общественный транспорт, отмечают в регионах.

Если вводить посадку пассажиров только через переднюю дверь, сильно увеличивается время в пути. С кондукторами процент оплаченных поездок больше, но это затратно. Зачастую размер фонда заработной платы кондукторов превышает сборы от дополнительных оформленных билетов.

Но и внедрение цифровых технологий эксперты также оценивают с осторожностью. Проблему безбилетников нужно решать комплексно, считает президент Московского транспортного союза Юрий Свешников. Помимо внедрения цифровых технологий нужно совершенствовать систему администрирования штрафов. Контролерами могут быть только должностные лица органа исполнительной власти. Это сужает возможности наказания безбилетников. К тому же нужно совершенствовать систему безналичных платежей. Не везде есть устойчивая интернет-связь, и пассажир не может оплатить проезд по техническим причинам, замечает эксперт.

Сервис прогнозирования потока безбилетников позволит повысить эффективность контроля только краткосрочно, говорят в Ассоциации "Цифровой транспорт и логистика". Скорее будут эффективны технологии биометрии, которые помогут полностью исключить возможность безбилетного проезда, отмечают в организации.