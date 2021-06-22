Назван топ-7 напитков для утоления жажды в жару

При обычном образе жизни организм расходует в среднем 1,5-2,5 литра воды ежедневно. В жару за 30 градусов организм теряет в полтора раза больше влаги. Чтобы предотвратить обезвоживание, крайне важно восполнять водный баланс. Но не все напитки одинаково полезны. "РГ" совместно с Союзом производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) составила топ напитков, которые помогут утолить жажду.

1.

Абсолютным лидером здесь является обычная питьевая вода - она лучше всего утоляет жажду. Не стоит в жару пить ледяную воду - это может снизить иммунитет. Лучше выбирать воду температурой около 20 градусов, советуют эксперты. Минеральная питьевая вода также позволит восполнить в организме соли, которые вымываются из организма в жару вместе с потом.

Минералка бывает столовая, лечебно-столовая и лечебная, в зависимости от концентрации минеральных веществ. Для утоления жажды лучше выбрать первые два вида. Последняя, как понятно из названия, предназначена уже для оздоровительных целей и для здоровых людей имеет некоторые противопоказания. Разница трех видов минералки - в количестве минеральных солей, поясняет вице-президент по качеству Союзнапитков Людмила Хомич. В столовой минеральной воде их содержится до 1 г/л, в лечебно-столовой от 1 до 10 г/л, в лечебной - свыше 10 г/л (обычно 10-15 г/л). В основном это хлориды, сульфаты, гидрокарбонаты, которые благотворно влияют на пищеварение. Сульфатные и гидрокарбонатные воды также полезны для печени, хлоридные улучшают обмен веществ.

2.

Сок также может утолять жажду. Но он содержит еще и калории, и потому с его помощью можно побороть чувство голода. В жару Людмила Хомич советует сок разбавлять водой: например, яблочный сок пополам с водой поможет утолить жажду и восполнить потерю солей (особенно калия) в организме. Также соки полезны для иммунной системы, они содержат антиоксиданты и помогают восполнить баланс сил. Но надо помнить, что соки содержат простые углеводы. И если вы следите за фигурой, лучше выпивать не больше трех стаканов. Бывает, что сок сделан из концентрированного - когда из сока выпаривают влагу. Так его удобнее транспортировать. Для получения сока в него добавляют воду.

Нектар отличается от сока тем, что может содержать воду, сахар и лимонную кислоту. Но так же, как в соке, в нектаре не может быть красителей, ароматизаторов и консервантов. Для каждого нектара определен свой минимум содержания сока: в яблочном нектаре его должны быть не менее половины, в вишневом - не менее четверти, говорит Людмила Хомич.

3.

Шорле. Это питьевая или минеральная вода с добавлением фруктового сока. Иногда в шорле добавляют сироп. Напиток может быть газированным или негазированным. В домашних условиях можно экспериментировать и добавлять, например, замороженные ягоды. Такой напиток подойдет тем, кто любит пить воду, но хочет вкусового разнообразия. Шорле придется по вкусу также тем, для кого соки кажутся слишком насыщенными. Надо помнить, что в таких напитках содержатся калории и углеводы.

4.

Чай со льдом. Напиток был изобретен в США еще в 19 веке. Сейчас в магазинах продается огромное количество разных вариантов холодного чая - от обычного черного до ромашкового или, например, с лепестками чего-нибудь. Такой напиток может содержать сахар или подсластители. Кроме того, производители могут добавлять соки или экстракты, а также полезные вещества - например, антиоксиданты. Так же, как с водой, медики не рекомендуют пить его совсем ледяным, достаточно просто охладить. Лучше ограничить употребление таких напитков одним-двумя стаканами.

5.

Комбуча, или чайный гриб. По сути, это просто ферментированный чай. Чай, сахар, дрожжи и бактерии смешивают и оставляют бродить. Напиток имеет сладковато-терпкий вкус. От брожения получаются пузырьки. При этом все полезные свойства чая сохраняются с ферментацией - напиток богат антиоксидантами. Чайный гриб можно получить в домашних условиях. Продается он и в готовом виде в магазинах. Диетологи отмечают, что напиток полезен людям с сахарным диабетом второго типа. Здоровым людям он помогает сбросить вес.

6.

Квас - тоже ферментированный напиток, который получается в результате брожения квасного сусла. В нем содержатся углекислота и аминокислоты. Этот традиционный русский напиток также прекрасно утоляет жажду. Но нужно помнить, что в квасе содержится небольшой процент спирта (1-2 градуса). Если спирта нет или, наоборот, больше, то это не квас, а напиток со вкусом кваса.

В Союзнапитках советуют внимательно изучать информацию на этикетке. Традиционный квас не может содержать искусственные красители, подсластители, усилители вкуса, консерванты. Но вполне допустимо использовать зерновое, фруктово-ягодное, овощное, пряно-ароматическое и другое растительное сырье и продукты его переработки. В квас добавляются сахар, другие сахаросодержащие продукты. В нем также могут присутствовать мед натуральный и другие продукты пчеловодства. В квасе может содержаться вода питьевая или минеральная природная столовая.

Брожение достигается с помощью дрожжей и молочнокислых бактерий. Также добавляются поваренная соль "Экстра" или высшего сорта и пищевые добавки (например, регуляторы кислотности). Нефильтрованный квас хранится меньше в сравнении с пастеризованным, но зато сохраняет в себе больше полезных свойств, говорит Людмила Хомич.

7.

Кефир или йогурт тоже хорошо утоляют жажду. А, кроме этого, нормализуют работу желудочно-кишечного тракта. Они могут служить прекрасной и полезной альтернативой молочным коктейлям, которые тоже популярны в жару. Но молочные коктейли - не совсем напиток, а, скорее, молочный десерт. Чаще всего он содержит большое количество калорий. Кроме самого молока, туда часто добавляют сахар, мороженое, фрукты и ягоды. Да и жажду утолить с помощью этой сладкой и жирной смеси невозможно. Наоборот, от нее хочется пить еще больше.