Названы единственные противопоказания для вакцинации от коронавируса

Единственными противопоказаниями для вакцинации от коронавируса являются острые заболевания и обострение хронических болезней. Об этом агентству "Москва" сообщила главный внештатный аллерголог-иммунолог департамента здравоохранения Москвы Дарья Фомина.

"В случае обострений и острых заболеваний проводить вакцинацию можно после выздоровления или ремиссии", - отметила Дарья Фомина. В то же время аллергические заболевания в список противопоказаний не входят, и опасения на этот счет беспочвенны, считает специалист.

Ранее власти Москвы оценили уровень коллективного иммунитета к индийскому штамму коронавируса в 25 процентов. На фоне роста заболеваемости и низкого уровня иммунной прослойки были введены ограничения на массовые мероприятия и работу ресторанов.