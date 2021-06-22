Немецкий бизнес выступил за мирную экономику от Лиссабона до Владивостока

Развивать успешную модель экономической интеграции с Россией призывает Восточный комитет немецкой экономики. Для этого лучше всего подходит создание зоны экономики и мира от Лиссабона до Владивостока.

"Это одновременно и наша историческая задача, и принцип разумной экономической политики", - заявил председатель комитета Оливер Гермес.

По его словам, это особенно важно на фоне растущей политической напряженности между Россией, с одной стороны, и Европейского Союза, с другой. "Мы также должны продолжать работу со стороны делового сообщества, чтобы взаимопонимание оставалось возможным", - полагает Гермес.

Деловые круги настойчиво предостерегают от текущих тенденций развязки мировой экономики. При этом, как отмечается, отделение означает, что многонациональное сотрудничество все больше сокращается, союзы рушатся, экономические мосты между государствами и различными политическими системами разрушаются. В этой связи следует делать все возможное, чтобы убирать стены, а не строить новые.

Оливер Гермес особо отметил, что Восточный комитет немецкой экономики содействовал процессу примирения с момента своего основания в 1952 году и установил связи с Советским Союзом на ранней стадии. Тесные растущие экономические отношения с Россией и другими государствами-преемниками СССР являются активным вкладом в обеспечение мира и взаимопонимания. "Тысячи немецких компаний сегодня успешно ведут бизнес в регионе. Противники стали деловыми партнерами и во многих случаях - друзьями", - указал председатель ВК.

Восточный комитет немецкой экономики напоминает о 80-й годовщине нападения Германии на Советский Союз. Кампания на Востоке с самого начала была задумана как война на уничтожение. Тогдашняя экономика несет за это совместную ответственность. Слишком много немецких компаний участвовали в войне на Востоке и наживались на ней, как производители военных товаров, покупатели сырья или нанимая подневольных рабочих. "Для нас, немцев, эта ужасная война остается одновременно напоминанием и обязательством сделать примирение и понимание с Россией и другими странами региона непоколебимым ориентиром нашей политики", - заключил председатель Восточного комитета.

Справка "РГ"

Восточный комитет немецкой экономики занимается продвижением проектов в 29 странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии. Организация насчитывает около 350 компаний и ассоциаций-членов и поддерживается шестью ведущими ассоциациями немецкой экономики.