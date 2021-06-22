Немецкий бизнес выступил за мирную экономику от Лиссабона до Владивостока

Новости

В оперштабе пояснили рекомендацию о переводе на удаленку работников 12:56
В Новосибирске изготовят спутник для мониторинга "космической погоды" 12:56
Россияне снизили число бронирований на южные курорты России 12:53
Минюст включил НКО "Лаборатория соцнаук" в список иноагентов 12:53
Легендарный джазмен Нобуо Хара умер от пневномии 12:49
Володин возложил цветы к могилам участников ВОВ на Новодевичьем кладбище в Москве 12:46
В Крыму ужесточили антиковидные ограничения 12:44
Заявление на новые пособия можно будет подать с 1 июля 12:40
В Швейцарии открыли дело против банка, где Хуан Карлос I хранил миллионы 12:36
МЧС получит авиацию для оказания помощи на Севере 12:34
Больше половины работающих новосибирцев никогда не были на море 12:29
Матвиенко посоветовала российскому футболу брать пример с балета 12:17
Вышел тизер третьего "Мира Юрского периода" 12:12
"Аэрофлот" изменил правила провоза животных 12:05
Матвиенко сделала назальную прививку от коронавируса 12:04
В Подмосковье в землянке нашли тела гражданок Вьетнама 12:01
В Москве жара приблизится к 40 градусам 12:00
В Роспотребнадзоре рассказали, как купить качественные мясные продукты 12:00
Опубликована архивная запись стихотворения Тарковского к 22 июня 11:57
Выявлен новый симптом COVID-19, характерный только для вакцинированных 11:53
Путин рассказал о надеждах, связанных с окончанием холодной войны 11:43
За накопительной пенсией не обратились 2 млн россиян 11:41
Путин заявил о рисках новой гонки вооружений 11:26
Ряд партий ответил на призыв Матвиенко продвигать женщин 11:24
В Болгарии почтили память жертв Великой Отечественной войны 11:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил тонкости раздела бизнеса после развода
Верховный суд РФ разъяснил тонкости раздела бизнеса после развода
Как подготовить ребенка к школе
Как подготовить ребенка к школе
Кто пошел воевать 22 июня 1941 года
Кто пошел воевать 22 июня 1941 года
22.06.2021 12:34
Рубрика: В мире

Немецкий бизнес выступил за мирную экономику от Лиссабона до Владивостока

Текст: Александр Саможнев
Развивать успешную модель экономической интеграции с Россией призывает Восточный комитет немецкой экономики. Для этого лучше всего подходит создание зоны экономики и мира от Лиссабона до Владивостока.

"Это одновременно и наша историческая задача, и принцип разумной экономической политики", - заявил председатель комитета Оливер Гермес.

Фото: Сергей Николаев/ РГ
На ПМЭФ рассказали о сотрудничестве России и Германии

По его словам, это особенно важно на фоне растущей политической напряженности между Россией, с одной стороны, и Европейского Союза, с другой. "Мы также должны продолжать работу со стороны делового сообщества, чтобы взаимопонимание оставалось возможным", - полагает Гермес.

Деловые круги настойчиво предостерегают от текущих тенденций развязки мировой экономики. При этом, как отмечается, отделение означает, что многонациональное сотрудничество все больше сокращается, союзы рушатся, экономические мосты между государствами и различными политическими системами разрушаются. В этой связи следует делать все возможное, чтобы убирать стены, а не строить новые.

Оливер Гермес особо отметил, что Восточный комитет немецкой экономики содействовал процессу примирения с момента своего основания в 1952 году и установил связи с Советским Союзом на ранней стадии. Тесные растущие экономические отношения с Россией и другими государствами-преемниками СССР являются активным вкладом в обеспечение мира и взаимопонимания. "Тысячи немецких компаний сегодня успешно ведут бизнес в регионе. Противники стали деловыми партнерами и во многих случаях - друзьями", - указал председатель ВК.

Восточный комитет немецкой экономики напоминает о 80-й годовщине нападения Германии на Советский Союз. Кампания на Востоке с самого начала была задумана как война на уничтожение. Тогдашняя экономика несет за это совместную ответственность. Слишком много немецких компаний участвовали в войне на Востоке и наживались на ней, как производители военных товаров, покупатели сырья или нанимая подневольных рабочих. "Для нас, немцев, эта ужасная война остается одновременно напоминанием и обязательством сделать примирение и понимание с Россией и другими странами региона непоколебимым ориентиром нашей политики", - заключил председатель Восточного комитета.

Справка "РГ"

Восточный комитет немецкой экономики занимается продвижением проектов в 29 странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии. Организация насчитывает около 350 компаний и ассоциаций-членов и поддерживается шестью ведущими ассоциациями немецкой экономики.

В мире Европа Германия Экономика Макроэкономика 22 июня - День памяти и скорби

Главное сегодня

22 июня - День памяти и скорби
22 июня - День памяти и скорби
Путин обвинил Запад в организации переворота на Украине в 2014 году
Матвиенко посоветовала российскому футболу брать пример с балета
Минобороны РФ опубликовало документы о подвиге солдат в первые дни ВОВ
"Спутник V" высокоэффективен, несмотря на мутации COVID-19
Иностранные наблюдатели подвели итоги женевского саммита
Венгрия успешно применяет вакцину "Спутник V"