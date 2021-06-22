О чем повествует летопись бессмертной Брестской цитадели

Объектом паломничества тысяч людей со всех концов Союзного государства продолжает оставаться Брестская крепость-герой над Бугом. И хотя время, констатируют белорусские обозреватели, неумолимо, как смерть, дата 22 июня 1941 года навечно сохранится на белорусской земле в образе фашистской армады, которая на мотоциклах и пешком, в танках и самолетах пересекла на рассвете границу СССР.

Немцы рассчитывали, что дойдут маршем до Москвы. Однако уже в первый день блицкрига защитники Брестской крепости дали понять: не на тех нарвались! И стояли насмерть, до последнего патрона. Такого упорства гитлеровская армия не встречала нигде, комментирует в интервью БЕЛТА первые дни войны директор "Мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" Григорий Бысюк.

По отчетам немецкой армии, в первые двадцать минут наступления они выпустили по крепости, занимавшей территорию в четыре квадратных километра, около пяти тысяч снарядов. А ведь вместе с советскими солдатами и офицерами, напомнил директор музея, в западне оказались около 300 обычных семей, который тоже помогали противостоять врагу.

Наиболее мощный очаг сопротивления, подтверждает историческая летопись крепости, возглавил майор Петр Гаврилов, который находился в Восточном форте. Фашисты неоднократно обстреливали его из артиллерии и минометов, но стены укрепления выдержали первые натиски врага. Тогда фашисты сбросили более двадцати 500-килограммовых бомб, завершив налет бомбой "Сатана" весом около двух тысяч килограммов. Жители города вспоминали, что взрыв оказался такой силы, что в домах, расположенных в нескольких километрах от форта, вылетели все стекла. Такое мощное оружие применили впервые в истории войны у стен крепости. Позже его использовали, в том числе, под Севастополем.

После столь беспощадной атаки несколько казематов были стерты с лица земли, рассказывает руководитель мемориального комплекса. "Я, мужчина, отслуживший в армии, не могу представить всего того ада, в который попали защитники крепости. Сдалось в плен около 380 человек, а майор Петр Гаврилов вместе с несколькими бойцами ушел в труднодоступные казематы", - рассказал руководитель мемориального комплекса.

Безграничное мужество людей, оборонявших знаменитую цитадель, сделало ее известной на весь мир. "В истории человечества было много кровопролитных войн и жестокости и только две настоящие крепости. Одна именовалась Троей, вторая - Брестской", - напомнил недавно посол России в Беларуси Евгений Лукьянов, подчеркнув, что если Троя была предательски открыта изнутри, то защитники советской крепости сражались до последнего патрона.

Все, кто побывал в последнее время в городе-герое на Буге, обращают внимание, как преобразилась несокрушимая цитадель за последние годы. Бысюк пояснил, что мемориальный комплекс, который создавался в 70-е годы, требовал обновления. В консервации нуждались стены Белого дворца, Инженерного управления и руины между Юго-Восточной казармой и Холмскими воротами. И на помощь пришел Постоянный комитет Союзного государства.

К 80-летию обороны крепости мемориал значительно обновился. У каждого посетителя появилась возможность пройти по капитально отремонтированному мосту через правый рукав реки Мухавец, в перила которой вмонтированы стальные прутья со следами от пуль - отметинами героического и трагического лета 1941 года.

Особое внимание было уделено музейными работниками созданию новых экспозиций. После капитального ремонта, например, в полубашне Юго-Восточной казармы представлено богатое историческое наследие цитадели, ее фортов, построенных жившими здесь в разные годы людьми. Но основная часть летописи, добавил директор исторического комплекса, посвящена началу Великой Отечественной.

Большую роль в создании "Летописи Брестской крепости", по его словам, сыграли петербургские специалисты из творческой мастерской "Невский баталист", которые работали в тандеме с брестскими реставраторами. Сейчас основу экспозиции представляют трехмерные панорамы с широкоформатными пейзажами с круговым обзором. Они дают возможность человеку, идущему по залам, оказаться в самых разных эпохах, сквозь которые прошла цитадель.

Еще при создании экспозиции "Музей войны - территория мира" белорусские специалисты активно изучали опыт коллег в Москве, Санкт-Петербурге, странах Европы. "Из этих поездок мы сделали главный вывод: классические музеи, где есть баланс интерактива, инсталляций и современных технологий с артефактами, эмоциональным, живым, интересным рассказом экскурсовода, более востребованы людьми", - резюмировал Бысюк.