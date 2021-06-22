Оптовые цены на газ "Газпрома" с июля вырастут на 3%

Газ, добываемый "Газпромом" и аффилированными компаниями, станет дороже для российских оптовых потребителей на 3% с 1 июля. Соответствующий приказ Федеральной антимонопольной службы опубликован на портале правовой информации.

Оптовые цены, как отмечает ФАС, учитываются при формировании стоимости для потребителей. Дешевле всего газ будет стоить в ЯНАО - 2 769 рублей за тысячу кубометров. Дороже всего придется заплатить регионам Кавказа - 5 155 рублей за тысячу кубометров. В Москве ставка на уровне 5 050 за тот же объем, в Санкт-Петербурге - 4 871 руб.

Сейчас, вплоть до 1 июля, действуют цены, установленные с 1 августа 2020 года. Согласно прогнозу Минэкономразвития, оптовые тарифы для всех групп, включая население, в этом году вырастут не более, чем на 3%, как и было ранее.