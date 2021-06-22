В Вооруженных силах РФ от COVID-19 вакцинировано уже 910 тысяч человек. Благодаря масштабной прививочной кампании выработался коллективный иммунитет к коронавирусу. Вопрос о массовых прививках от коронавируса стал основным на селекторном совещании минобороны под руководством главы военного ведомства Сергея Шойгу.

Говоря об успехах минобороны в борьбе с этим вирусом, министр подчеркнул, что вакцинация в основных армейских подразделениях была завершена еще месяц назад. На прививочную кампанию военное ведомство получило более миллиона доз вакцины, и практически весь ее запас уже, что называется, пущен в дело. Сейчас, по словам Шойгу, в армии привито 910 тысяч человек. Речь в первую очередь идет о подразделениях Сил специальных операций, Военно-морском флоте, Воздушно-десантных войсках, силах постоянной готовности авиации. "После этого мы приступили к полной вакцинации, включая членов семей", - сказал Шойгу.

Сейчас минобороны ведет активную работу по вакцинации ребят, которые пришли в армию с весенним призывом.

Как сообщил на селекторе заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, сейчас от коронавирусной инфекции вакцинировано 85 процентов военнослужащих. Эта масштабная прививочная кампания помогла сформировать коллективный иммунитет в российских Вооруженных силах.

По словам замминистра, для своевременной поставки вакцин налажено взаимодействие с Минздравом России. Он рассказал, что главный государственный санитарный врач минобороны выпустил постановление, в котором введена обязательная вакцинация всех категорий военнослужащих. Кроме того, это постановление распространяется на работников, задействованных на социально важных объектах, а также на отдельные категории гражданских служащих.

Масштабная прививочная кампания помогла сформировать в армии коллективный иммунитет

На селекторе также обсуждалась тема вакцинации на наших военных базах.

По словам командующего войсками в Сирии генерал-лейтенанта Евгения Никифорова, была проведена стопроцентная вакцинация личного состава. Благодаря этому сформирован коллективный иммунитет военнослужащих. В Сирии российских военных, заболевших коронавирусной инфекцией, нет. Военнослужащие на авиабазе Кант в Киргизии и наши миротворцы в Карабахе также привиты на 100 процентов.