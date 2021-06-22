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Текст:   Ирина Жандарова 
18:12 22.06.2021

Отделка и меблировка квартир могут стать обязательными

Минпромторг готов поддержать включение чистовой отделки и меблировки в критерии стандартного жилья. Письмо в правительство с таким предложением подготовила Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

Отделка и меблировка должны стать обязательными для жилья, которое предоставляется очередникам и переселенцам по программам с госфинансированием, считают в ассоциации. "Но мы предлагаем, чтобы это распространялось и на коммерческое жилье. У нас три четверти нового жилья относится к категории стандартного - это основная часть продаваемых квадратных метров", - сказал президент ассоциации Александр Шестаков. В Минпромторге готовы поддержать идею, но с оговоркой: "Предложение в целом поддерживается, если на это готов пойти Минстрой". В Минстрое на запрос "РГ" не ответили.

Фото: iStock
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Новоселам, которые приобретают жилье без отделки, все равно приходится тратиться на обустройство. "Покупатели, которые берут ипотеку, зачастую не могут взять еще и потребительский кредит на ремонт и мебель, у них уже есть серьезное кредитное обременение, не позволяют доходы", - говорит Шестаков.

В случае оптовой закупки мебели застройщиком меблировка квартиры дешевле. Для двухкомнатной квартиры площадью 55,2 кв. м средняя цена комплекта мебели в розницу составит 300 тыс. руб. А от застройщика - 180 тыс. Но самая большая выгода, если и отделка, и меблировка будут включены в платеж по ипотеке. Квартира с отделкой и встроенной мебелью стоит значительно дешевле, чем три этих продукта по отдельности.

Мера положительно скажется и на мебельной отрасли, привлечет дополнительные инвестиции в ее развитие, считают в Минпромторге. Кроме того, решение сделать отделку и меблировку обязательной поможет "обелить" рынок и вывести из "тени" нелегальных отделочников и мебельщиков. Покупатели квартир зачастую заказывают ремонт за наличные, а мебель покупают как можно более дешевую, без сертификатов соответствия, отмечают в ассоциации.

Законодательных норм, препятствующих продавать квартиры с мебелью, в том числе в ипотеку, нет. Ряд крупных застройщиков уже запустил такие программы, но пока доля реальных продаж таких квартир невысока (около 1%), отметили в Минпромторге. При этом спрос на готовые к проживанию квартиры есть. По данным группы "Самолет", 47% желающих купить квартиру готовы взять ее с меблировкой.

При всех плюсах предложения у него есть и очевидные минусы. Мебель чего-то стоит, а значит, квартиры с ней будут дороже. На это обратил внимание зампред Комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов. При увеличении цены на обеспечение людей жильем по госпрограммам будет уходить больше средств, добавляет президент Фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева. "Кроме того, давайте не будем забывать, почему на рынке появилось большое количество квартир без отделки. Людям не нравился ремонт от застройщика", - добавляет она.

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