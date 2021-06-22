Памфилова: Больше всего атак на сайт ЦИК идет из США и Британии

Хакерские атаки на сайт Центризбиркома чаще всего исходят с территории США и Великобритании, сообщила журналистам во вторник председатель комиссии Элла Памфилова.

"Мы постоянно сталкиваемся с попытками изменить или подменить информацию, которая на сайте есть, попытками перехватить управление сайтом, затруднить его работу и так далее", - приводит ее слова ТАСС. "Слава богу, у нас сильная система безопасности и мы справляемся, но попытки такие постоянны", - добавила Памфилова.

Говоря об источниках кибератак, она назвала две страны, откуда происходит большинство угроз, "это США и Великобритания". Глава ЦИК уточнила, что система ГАС "Выборы", в которую стекается вся информация о голосованиях, автономна, не подключена к интернету и недоступна для хакеров.