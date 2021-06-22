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Рубрика: Общество

Патриарх Кирилл: В современной армии растет уровень образования

Текст: Елена Новоселова

В День памяти и скорби - 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны - Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл возложил венок от Русской православной церкви (РПЦ) к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у стен Московского Кремля.

Фото: <a href="https://www.mos.ru/mayor/themes/1299/7441050/" rel="nofollow" target="_blank"> mos.ru</a>
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В церемонии приняли участие офицеры и солдаты роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, сообщается на сайте Московского патриархата.

"Я думаю, что школа, которую вы прошли за годы пребывания в Вооруженных силах, во многом поможет вам в гражданской жизни, - обратился к ним Святейший. - Потому что армия учит дисциплине, порядку, развивает волевые качества, а в современной армии с использованием сложнейшей техники развиваются умственные способности, растет уровень образования. Все это вам надлежит реализовать и использовать во благо на гражданской службе".

Глава РПЦ благословил личную жизнь военнослужащих и их будущие трудовые подвиги.

После возложения венка, минуты молчания и исполнения военным оркестром гимна России патриарх и духовенство, присутствовавшие на церемонии, спели молитву "Вечная память" "вождем и воином, за веру и Отечество наше жизнь свою положившим".

Общество Религия Власть Безопасность Армия Патриарх Кирилл 22 июня - День памяти и скорби

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