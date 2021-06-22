Песков: "Бессмертный полк" пройдет после полной вакцинации россиян

Акцию "Бессмертный полк" можно будет провести после полной вакцинации россиян от коронавируса, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Когда мы избавимся, в первую очередь путем массовой вакцинации и путем проявления сознательности людей, от угрозы коронавируса, тогда и состоится "Бессмертный полк", - сказал он журналистам во вторник.

Отвечая на вопрос, планирует ли президент Владимир Путин выкладывать портрет отца-фронтовика на сайте Кремля, Дмитрий Песков отметил: "Народный "Бессмертный полк" - это не официальное мероприятие. Поэтому, наверное, здесь не нужно использовать государственный интернет-сайт, а это все-таки официальный президентский сайт".