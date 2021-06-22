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Рубрика: Власть

Песков: Непривитые от коронавируса будут в менее выгодном положении

Текст: Татьяна Замахина
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал журналистам заявления о дискриминации непривитых от коронавируса граждан. По его оценке, не решившиеся на вакцинацию и не имеющие антител россияне так или иначе попадут в менее выгодное положение.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала нечестными попытки заставлять людей прививаться от COVID под угрозой поражения в правах. Она сообщила, что получает много обращений на эту тему от граждан.

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Журналисты спросили, допустима ли дискриминация непривитых россиян в целях достижения коллективного иммунитета в стране.

Песков, комментируя заявление омбудсмена, отметил, что оно является поводом для обсуждения вопроса оперативным штабом, но сегодня ситуация с пандемий, по его словам, требует принятия мер.

"Реальность такова, что дискриминация неминуемо наступит, - указал он. - Люди без иммунитета и без прививки не смогут работать на всех участках. Это невозможно".

По словам Пескова, это будет угрожать здоровью окружающих.

Представитель Кремля напомнил, что вирус ведет себя нестандартно. Так что те, кто не привит, и те, кто не имеет иммунитета, так или иначе попадут в менее выгодное положение по сравнению с обладателями антител - либо переболевшими, либо сделавшими прививку, считает Песков.

Один из журналистов, кроме того, обратил внимание на ситуацию, когда граждане сталкиваются с ограничениями из-за отсутствия прививки, несмотря на то, что переболели.

"Это требует очень серьезного рассмотрения, - согласился пресс-секретарь президента. - Эта ситуация очень важная". Он отметил, что во многих европейских странах принимается к сведению не только сам факт вакцинации, но и наличие иммунитета к коронавирусу.

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