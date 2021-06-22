22 июня -день памяти и скорби

К 80-летию начала великой отечественной войны
Рубрика: Власть
Проект: 22 июня - День памяти и скорби
22.06.2021 13:16
Текст: Татьяна Замахина

Песков рассказал о посылах статьи Путина к 80-летию начала ВОВ

Президент России Владимир Путин в статье "Быть открытыми, несмотря на прошлое" обращается к европейцам, поэтому для ее публикации выбрано немецкое издание, объяснил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его оценке, она наполнена важными для Европы посылами.

Статья, приуроченная к 80-летию начала Великой Отечественной войны, опубликована в немецком издании Zeit Online, а в четверг (24 июня) планируется публикация в еженедельной газете Die Zeit. На русском языке она была размещена на сайте Кремля.

Путин рассказал о надеждах, связанных с окончанием холодной войны

"Здесь же речь идет все-таки о европейской истории, здесь именно президент обращает слова к европейцам - к тем, с кем мы делим один континент", - обратил внимание журналистов Песков.

Он подчеркнул, что материал содержит очень важные посылы для всей Европы, для европейского континента, неотъемлемой частью которого является Россия.

"Президент, отталкиваясь от трагических уроков истории, от трагических лет в истории нашей страны, перебрасывает мостик к новому времени и также излагает свои взгляды на будущее", - отметил пресс-секретарь главы государства.