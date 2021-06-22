Песков рассказал о посылах статьи Путина к 80-летию начала ВОВ

Статья, приуроченная к 80-летию начала Великой Отечественной войны, опубликована в немецком издании Zeit Online, а в четверг (24 июня) планируется публикация в еженедельной газете Die Zeit. На русском языке она была размещена на сайте Кремля.

"Здесь же речь идет все-таки о европейской истории, здесь именно президент обращает слова к европейцам - к тем, с кем мы делим один континент", - обратил внимание журналистов Песков.

Он подчеркнул, что материал содержит очень важные посылы для всей Европы, для европейского континента, неотъемлемой частью которого является Россия.

"Президент, отталкиваясь от трагических уроков истории, от трагических лет в истории нашей страны, перебрасывает мостик к новому времени и также излагает свои взгляды на будущее", - отметил пресс-секретарь главы государства.