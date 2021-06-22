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Рубрика: Экономика

Плату за отопление рассчитают с учетом показаний квартирных счетчиков

Текст: Марина Трубилина
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Ввести новый порядок расчета платы за отопление в некоторых домах предлагает Минстрой. Ведомство подготовило поправки в правила предоставления коммунальных услуг.

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
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Документом устанавливается порядок определения платы с учетом показаний индивидуальных счетчиков тепла в домах, подключенных к централизованным сетям теплоснабжения по независимой схеме - через индивидуальный тепловой пункт. Речь идет о зданиях, которые оснащены общедомовым прибором учета тепла, но в которых не все помещения оборудованы индивидуальными счетчиками.

Поводом для разработки этой формулы стало постановление Конституционного суда. Туда обратилась жительница Подмосковья, которой ранее суды Московской области отказали в праве рассчитываться за отопление с учетом показаний квартирного счетчика тепла, посчитав правильным взимание платы исходя из площади помещения. Женщина же настаивала, что этот подход необоснованно увеличивает плату и причиняет убытки добросовестным жителям, которые, в отличие от соседей, позаботились о сохранности индивидуальных счетчиков.

Конституционный суд встал на сторону жительницы Подмосковья и предписал правительству предусмотреть порядок определения платы за тепло в этом случае с учетом показаний квартирных счетчиков.

Кроме того, проектом постановления предусматривается порядок оплаты отопления машино-мест в многоквартирном доме. Плата за отопление должна распределяться между собственниками пропорционально площади их машино-мест.

Экономика ЖКХ Правительство Минстрой Регулирование тарифов в ЖКХ

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