Погашена почтовая марка с памятником "Погибшим при защите Отечества"

В День памяти и скорби в Государственном историческом музее состоялась церемония памятного гашения художественной почтовой марки с изображением памятника "Погибшим при защите Отечества". На марке изображен памятник "Погибшим при защите Отечества", установленный на 563-м км трассы М-11 "Нева".

Дороги строятся в тех местах, где шли войска, велись бои, поэтому их сооружение всегда связано с археологическими и историческими открытиями, отметил помощник президента России Игорь Левитин, принимавший участие в гашении марки.

Автомагистраль М-11 "Нева" проходит по Новгородской области неподалеку от деревни Мясной Бор. В 1942 году в этих местах шли кровопролитные бои. В Волховском котле, по оценкам историков, погибли 125 тысяч красноармейцев Второй ударной армии РККА.

После начала в 2011 году строительства этого отрезка трассы рабочие регулярно находили останки павших воинов. Всего удалось обнаружить 263 погибших, установить личности 14 из них. Все бойцы были перезахоронены с воинскими почестями, а в их память дорожники воздвигли мемориальный комплекс "Погибшим при защите Отечества".

Рядом с памятником будет сооружен мемориальный комплекс, в котором устроят музей и представят все археологические находки, обнаруженные дорожными строителями.

Изображение памятника на 563-м км трассы М-11 "Нева" теперь оказалось на почтовой марке. Ее выпустили тиражом 154 тысячи экземпляров, номинал марки - 40 рублей. Ею можно оплатить отправку почтовой корреспонденции, а можно приобрести для коллекции.