Президент Кубы отметил решающий вклад СССР в победу над нацизмом

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес позвонил во вторник, 22 июня, своему российскому коллеге Владимиру Путину и выразил чувство поддержки и солидарности в День памяти и скорби, который отмечается в РФ в годовщину начала Великой Отечественной войны.

Диас-Канель "отметил решающий вклад СССР в победу над нацизмом и подчеркнул, что на Кубе бережно хранят память о подвиге советского народа", передает его слова пресс-служба Кремля.

Оба лидера констатировали важность "отстаивания исторической правды о войне и ее героях, а также недопустимость попыток переписывания истории".

В разговоре президенты также обсудили взаимодействие и координацию двух стран в различных сферах. Кроме того, Владимир Путин рассказал коллеге о впечатлениях от недавней встречи с главой Белого дома Джо Байденом в Женеве.