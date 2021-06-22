"Прямая линия" Путина пройдет без аудитории в студии

"Прямая линия с Владимиром Путиным" пройдет в этом году без аудитории в студии, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, вместе с президентом в студии будут ведущие, которые "перед прямой линией готовятся, работают со всем массивом вопросов". "По понятным соображениям студии в этом году не будет", - сообщил представитель Кремля. Он добавил, что "линия будет высокотехнологичная, упор делается именно на приложение для смартфонов".

Специальное мобильное приложение позволяет любому гражданину страны "стать фактически и тележурналистом, и радиожурналистом, и без каких-либо посредников записать свой вопрос, показать то, что он хочет, из окружающего мира, или сформулировать свой вопрос письменно", - уточнил Дмитрий Песков.