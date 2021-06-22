"Приложение Google остановлено". Google сломал смартфоны в России и других странах

Пользователи Android-смартфонов из разных стран мира, включая Россию, столкнулись с массовой проблемой. На экранах устройств начало появляться всплывающее сообщение, которое мешает нормальной работе.

"Приложение Google остановлено", - говорится в сообщении. При этом часть пользователей также жалуется на невозможность войти в свои учетные записи и открыть поиск.

Со сбоем столкнулись и российские пользователи.

КАК ИСПРАВИТЬ:

я прочистил кэш, отключил в настройках само приложение гугла, перезагрузил телефон и обратно включил гугл. помогло. — #юпвторник🐥🌱эльф по имени тай' ᶰᵉʷᵗ ᵍᵉᶦˢᶻᶫᵉʳ🌱🐥 (@stremniy_elf) June 22, 2021

"Моргающее" сообщение выглядит так.

Yauda iya Googlenya salah

ntar pihak google tanda tangan materai, klarifikasi dan minta maaf 😊😊#Google #googledown pic.twitter.com/dl5uxyZzmm — D. (@labqi11) June 22, 2021

Для некоторых пользователей решение есть. Выглядит оно следующим образом: отключить приложение Google, очистить хранилище и кеш, выключить и включить смартфон. Есть и другой вариант: открыть настройки, зайти в раздел "Приложения", найти в списке Google Apps и удалить обновления.