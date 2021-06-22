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"Приложение Google остановлено". Google сломал смартфоны в России и других странах

Текст:   Антон Благовещенский
22.06.2021,  
10:40
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Пользователи Android-смартфонов из разных стран мира, включая Россию, столкнулись с массовой проблемой. На экранах устройств начало появляться всплывающее сообщение, которое мешает нормальной работе.

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"Приложение Google остановлено", - говорится в сообщении. При этом часть пользователей также жалуется на невозможность войти в свои учетные записи и открыть поиск.

Со сбоем столкнулись и российские пользователи.

"Моргающее" сообщение выглядит так.

Для некоторых пользователей решение есть. Выглядит оно следующим образом: отключить приложение Google, очистить хранилище и кеш, выключить и включить смартфон. Есть и другой вариант: открыть настройки, зайти в раздел "Приложения", найти в списке Google Apps и удалить обновления.

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