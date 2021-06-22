Производители сахара и масла получат субсидии на сдерживание цен в июне

Минсельхоз полностью перечислил в регионы деньги на субсидии производителям сахара и подсолнечного масла, заявила в интервью "РГ" заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова.

"Думаю, что уже в июне пойдут первые транши получателям", - сказала она.

Она напомнила, что распоряжение о компенсации производителям подсолнечного масла и сахара-песка части затрат на производство и реализацию продукции было председатель правительства Михаил Мишустин подписал в апреле 2021 года. Компаниям, которые участвуют в соглашениях о заморозке цен на сахар и подсолнечное масло, было выделено из резервного фонда 9 млрд рублей. Компаниям компенсируют затраты из расчета 10 рублей на 1 л масла и 5 рублей на 1 кг сахара.

Ранее мукомолам и хлебопекам государство выделило средства на покупку подорожавшего зерна, чтобы тем самым также стабилизировать цены на их продукцию. Всего было предусмотрено: хлебопекам - 1,8 млрд рублей, мукомолам - 2,9 млрд рублей. По словам Елены Фастовой, в феврале эти деньги были доведены до регионов. Сейчас более 65% средств уже получили мукомолы и порядка 30% - хлебопеки.

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