Новости

Два человека, включая полицейского, погибли при стрельбе в Колорадо 03:18
Минобороны РФ опубликовало документы о подвиге солдат в первые дни ВОВ 03:10
Производители сахара и масла получат субсидии на сдерживание цен в июне 03:00
В энергетику изолированных районов Арктики привлекут частные инвестиции 02:15
Президент РФС высказался о будущем Черчесова в сборной России 01:33
Акция "Свеча памяти" прошла у Музея Победы в Москве 01:25
Далер Кузяев: Третий гол датчан похоронил наши надежды 00:47
Писарев призвал Черчесова уйти в отставку 00:32
Дзюба извинился перед болельщиками и назвал виновников провала на Евро-2020 00:27
В Брестской крепости представили шесть историй о войне из России и Беларуси 00:17
Сборная Бельгии выиграла третий матч подряд на Евро-2020 00:10
В Роспотребнадзоре рассказали, чем опасен в этом году пляжный отдых 00:01
Дзюба догнал Кержакова по голам за сборную России 21.06.2021
Дзюба с пенальти отыграл один гол в матче против Дании 21.06.2021
Сборная Дании забила второй гол в матче против России 21.06.2021
"Аэрофлот" сообщил о программе полетов в Болгарию и Грецию 21.06.2021
Сборная Дании открыла счет в матче с Россией 21.06.2021
Рейсы в Турцию будут выполняться из 32 российских городов 21.06.2021
В Индии выявлено более 20 случаев нового штамма коронавируса 21.06.2021
Посол США Салливан вернется на этой неделе в Москву 21.06.2021
Россия - Дания - онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу 21.06.2021
В Подмосковье горит крупный склад с пленкой 21.06.2021
Нарышкин: Сталин посчитал дезинформацией сообщения о готовности Германии к войне 21.06.2021
ВОЗ отметила эффективность вакцин против индийского штамма коронавируса 21.06.2021
Наличные впервые уступили первенство картам в предпочтениях россиян 21.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как работает ресторан формата COVID-free
Как работает ресторан формата COVID-free
Верховный суд РФ разъяснил тонкости раздела бизнеса после развода
Верховный суд РФ разъяснил тонкости раздела бизнеса после развода
Как подготовить ребенка к школе
Как подготовить ребенка к школе
22.06.2021 03:00
Рубрика: Экономика

Производители сахара и масла получат субсидии на сдерживание цен в июне

Текст: Татьяна Карабут
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Минсельхоз полностью перечислил в регионы деньги на субсидии производителям сахара и подсолнечного масла, заявила в интервью "РГ" заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
В Минсельхозе оценили динамику цен на продукты

"Думаю, что уже в июне пойдут первые транши получателям", - сказала она.

Она напомнила, что распоряжение о компенсации производителям подсолнечного масла и сахара-песка части затрат на производство и реализацию продукции было председатель правительства Михаил Мишустин подписал в апреле 2021 года. Компаниям, которые участвуют в соглашениях о заморозке цен на сахар и подсолнечное масло, было выделено из резервного фонда 9 млрд рублей. Компаниям компенсируют затраты из расчета 10 рублей на 1 л масла и 5 рублей на 1 кг сахара.

Ранее мукомолам и хлебопекам государство выделило средства на покупку подорожавшего зерна, чтобы тем самым также стабилизировать цены на их продукцию. Всего было предусмотрено: хлебопекам - 1,8 млрд рублей, мукомолам - 2,9 млрд рублей. По словам Елены Фастовой, в феврале эти деньги были доведены до регионов. Сейчас более 65% средств уже получили мукомолы и порядка 30% - хлебопеки.

Полную версию интервью Елены Фастовой читайте в ближайших номерах "РГ".

Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз Цены на продукты

Главное сегодня

22 июня - День памяти и скорби
22 июня - День памяти и скорби
Нарышкин: Сталин посчитал дезинформацией сообщения о готовности Германии к войне
Станислав Черчесов: Игроки были готовы, но матч сложился не в нашу пользу
Названы четыре новых симптома "индийского" штамма COVID-19
Ученые рассказали, у кого больше всего антител к коронавирусу
Новый законопроект позволит легализовать почти полмиллиона домов и участков
До каких максимальных значений может взлететь курс рубля к осени