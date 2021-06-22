Пушков ответил на заявление польского политика о России

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание бывшего министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского об "угрозе" со стороны России.

"Не раз встречался с Сикорским, - написал Пушков в Twitter. - Он слишком страстен для политика и склонен к геополитическим фантазиям".

Напомним, ранее Сикорский заявил в интервью Der Spiegel, что "немцы просто не чувствуют угрозы со стороны России" благодаря Польше и странам Прибалтики.

На Западе в последнее время часто звучат заявления о "российской угрозе". В России, комментируя подобные высказывания, неоднократно указывали, что Москва не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В частности глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у России нет сверхдержавных амбиций и желания распространить свою повестку на весь мир. "Навязывание извне модели развития ни к чему хорошему не приводит", - акцентировал министр.