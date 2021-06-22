Меркель выразила Путину чувства сопереживания в День памяти и скорби

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель позвонила президенту России Владимиру Путину в день 80-летия начала Великой Отечественной войны, который в РФ отмечается как День памяти и скорби.

Меркель "выразила чувства сопереживания в связи с неисчислимыми бедами и страданиями, которые принесла развязанная нацистским режимом война", сообщает пресс-служба Кремля. При этом собеседники подчеркнули "важность сохранения исторической памяти о трагических событиях тех лет".

Путин и Меркель отметили, что преодоление взаимной вражды и примирение российского и германского народов имели важнейшее значение для всей послевоенной Европы. "И сейчас обеспечение безопасности нашего общего континента возможно лишь совместными усилиями", - констатировали стороны.

Кроме того, президент России рассказал федеральному канцлеру об итогах саммита с главой Белого дома в Женеве, который состоялся 16 июня.